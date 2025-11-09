サッカーU-17W杯カタールで開催中のサッカーU-17ワールドカップ（W杯）で、日本代表が敵国から受けた紳士な振る舞いに反響が広がった。同宿となったホテルのロビーで広がった光景に、ネット上では喝采が上がっている。粋な振る舞いだった。試合会場へ向かうためホテルのロビーに現れた日本イレブン。待ち受けていたのは、同じホテルに宿泊するU-17メキシコ代表の選手たち。通路の両端に並び、ハイタッチで日本の選手たちを激励