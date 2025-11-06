東方神起のユンホが11月5日、ソロ1stフルアルバム『I-KNOW』の発売を記念した記者懇談会＆カウントダウンショーケースを開催。公式SNSでオフショットが公開された。 【写真】王子様のような装いで微笑む東方神起ユンホ【動画】記者懇談会での様子／シャープな魅力光るダンス／スーツ姿でアルバム発売を記念した展示会へ／「Stretch」MV ■東方神起ユンホが王子様のような装いと笑顔でファンを魅了 1枚