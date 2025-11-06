子どもに対して、ダメなことはダメだと伝えたり、ときには叱ったりすることもあるでしょう。その役目がママの場合、叱られた子はパパの方に逃げることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『子どもは幼稚園の年中で、約束事を守れないので怒ってしまいます。約束事は、降園後は遊ばずにまっすぐ帰ることです。遊ばせたくない理由は、家に早く帰りたい、いつ終わるかわからない遊びに付き