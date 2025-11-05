レディースブランド「emmi（エミ）」が、日本発のインナーダウンブランド「TAION（タイオン）」とコラボレーション。軽くて暖かい800フィルパワーのダウンを使用し、秋冬を快適に過ごせる別注アイテム3型が登場しました。上品なemmiの世界観を表現するブラウンをキーカラーに、リバーシブルダウン、キルティングコート、ショルダーバッグを展開。デザイン性と機能性を兼ね