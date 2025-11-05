【emmi×TAION】別注カラーが登場♡機能性もデザインも叶える秋冬アウターコレクション

レディースブランド「emmi（エミ）」が、日本発のインナーダウンブランド「TAION（タイオン）」とコラボレーション。軽くて暖かい800フィルパワーのダウンを使用し、秋冬を快適に過ごせる別注アイテム3型が登場しました。上品なemmiの世界観を表現するブラウンをキーカラーに、リバーシブルダウン、キルティングコート、ショルダーバッグを展開。デザイン性と機能性を兼ね備えたコレクションです♡

emmi×TAION別注リバーシブルダウンで上品に♡

【emmi×TAION】リバーシブルダウン（27,500円）は、軽量で保温性の高い800フィルパワーのダウンを使用。

表はキルティング仕様、裏は無地のリバーシブルデザインで、気分やシーンに合わせて印象をチェンジできます。

カラーはアイボリー（IVR）、オリーブ（OLV）、ブラウン（BRW）の3色。コンパクトなサイズ感で重ね着にも◎。emmiらしいマフラー付きで、スタイリングの幅も広がります。

キルティングコートで叶える大人カジュアルスタイル

【emmi×TAION】キルティングコート（28,600円）は、ややオーバーサイズでゆったり着られる1枚。両脇にスリットファスナーを配し、動きやすく重ね着にも最適。

カラーはアイボリー（IVR）、ブラウン（BRW）、ブラック（BLK）の3色展開。トレンド感のある深みブラウンが別注カラーで、タウンユースからアウトドアまで活躍します♪

キルティングショルダーバッグで統一感あるコーデを

【emmi×TAION】キルティングショルダーバッグ（14,850円）は、軽量ながら収納力も抜群。A4サイズの書類やPCも入るサイズ感で、デイリーにもお出かけにもぴったり。

カラーはアイボリー（IVR）、ブラウン（BRW）、ブラック（BLK）の3色。コートと同素材なので、合わせて使えば上品でまとまりのある冬コーデが完成します。

別注カラーで冬のおしゃれをもっと自由に♪

emmi×TAIONの別注シリーズは、全国のemmi直営店にて11月5日(水)より販売スタート。オンラインストア「emmiオフィシャルオンラインストア」「USAGI ONLINE」では先行予約を受付中です。

高機能ながら、日常にも馴染むシックなデザインが魅力の今回のコラボ。冬の装いに、ぬくもりとスタイルをプラスしてみませんか？