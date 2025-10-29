この夏にスイスのグラスホッパーからフランス1部ル・アーヴルにフリー移籍した日本代表DF瀬古歩夢。25歳の瀬古は、セレッソ大阪出身のディフェンダー。186cmの長身ながら、足元も巧みで、守備的MFとしてもプレーできる選手だ。ル・アーヴルでは開幕戦でセンターバックとして起用されたが、それ以降は守備的MFに固定されている。26日に行われたリーグアン第9節オセール戦でも守備的MFで起用され、1-0の勝利に貢献。仏紙『L'Équ