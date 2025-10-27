大分市の足立信也市長は、高市早苗総理大臣の誕生について、「金融緩和を進めるのは心配だ」との見解を示しました。 足立市長は、27日の定例会見で高市総理誕生についての考えを述べ、高市総理が掲げる金融緩和政策に対して不安視する見解を示しました （足立信也市長）「国会議員時代も一貫してアベノミクスは間違っていると主張してきた。円安誘導に他ならなかった。金融緩和をさらに進めるという発言もあるようなので、今後心