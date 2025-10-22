今年のクリスマスは、ベイユヴェールが贈る華やかなスイーツで特別な夜を♡純白のムースが輝く「ノエル・ホワイト」と、伝統の味わいを堪能できる「シュトーレン」が登場しました。見た目も味わいも心ときめく2つの逸品で、冬のテーブルを華やかに演出します。大切な人とのひとときに、甘く幸せな彩りを添えてみませんか？ ベイユヴェールのクリスマスケーキ「ノエル・ホワイト」