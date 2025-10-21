お笑いタレント劇団ひとり（48）が21日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。2つのギネスホルダーだったことをを明かした。リスナーからのメールで「ギネス記録を2つお持ちの劇団ひとりさん。新たなギネス記録を狙うとしたらどんなことを達成したいですか？」と質問を受けた。ひとりは「これは『笑っていいとも！』の企画でやったんですけど。『増刊号』（日曜放送の総集編）でね。ニンニ