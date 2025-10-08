びっくりドンキー、生乳本来の風味を生かした「北海道ミニソフト」100円引きで販売/10月8日から期間限定

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、10月8日から「北海道ミニソフト」を100円引きで販売する。実施期間は11月4日までを予定(一部店舗を除く)。

北海道の生乳を使用しており、通常価格は税込270円。値引きとなるのは「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト(イチゴソース)」「北海道ミニソフト(チョコソース)」の3種類。単品注文する場合に、税込170円で提供する。

「北海道ミニソフト」

「北海道ミニソフト(イチゴソース)」

「北海道ミニソフト(チョコソース)」

〈生乳本来の風味･コクや後味の良さが特徴〉

「北海道ミニソフト」には、北海道伊達市にある協力会社･牧家(ぼっか)の自社牧場と地元の酪農家の生乳を使用。濃厚なミルクのコクとさっぱりした後味、もっちりした食感が楽しめる。

生乳の新鮮さや質にもこだわっている。工場に受け入れる前に検査を実施し、乳質基準を満たした生乳だけを採用。また一般的な温度よりも低めの「95℃･15秒」で殺菌して、生乳本来の風味を生かしている。

ソフトクリームを作るマシンには、空気の含有方法など独自の技術を誇るイタリア･カルピジャーニ社のマシンを活用し、「びっくりドンキー」全店舗に導入。ソフトクリームのレシピはマシンに合わせて改良し、なめらかでミルク感を味わえる商品に仕上げている。

北海道の地元酪農家による生乳 を使用