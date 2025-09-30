韓国政府は国家情報資源管理院の火災で全焼した96件の行政情報システムを復旧するのに少なくとも4週間ほどかかると診断した。この中には国民の生活と密接な1等級情報システム「統合報勲」（国家有功者向けサービスポータル）や「国民申聞鼓」（オンライン民願処理システム）、「国家法令情報センター」をはじめ、2等級システムとして公務員行政業務ネットワーク「オンナラシステム」など、核心的な電算網が含まれており、当分の間