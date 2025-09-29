２０２２年に静岡県焼津市立中学校３年の女子生徒（当時１４歳）が自殺したのは、学校側がいじめへの対策を怠ったことが原因だとして、両親が２９日、市に約７０００万円の損害賠償を求めて静岡地裁に提訴した。訴状などによると、生徒は同年４月、市内の別の中学から転校。同級生から「きもい」と言われたり、作品を破られたりした。道徳の授業では「またいじめにあうかもしれない」などと書いたプリントを提出していた。生徒