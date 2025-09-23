（台北中央社）パレスチナを新たに国家承認する国が相次ぐ中、パレスチナ自治政府の国連代表部が22日に公式X（旧ツイッター）に投稿したパレスチナを国家承認している国を紹介する地図で、台湾が「承認している、または承認する意思がある」を示す緑色で塗りつぶされた。台湾はパレスチナを国家承認しておらず、国家承認している中国の一部として扱われたとみられる。外交部（外務省）は中央社に対し、パレスチナと中国は1988年に