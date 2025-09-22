話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★★☆深い話をすることで恋が進展するかも精神的な深いつながりがもたらされる恋愛運。表面的なつきあいではなく、心でつながれる相手との出会いや交流に期待できます！お互いの考え