ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「理想の結婚相手」を見極める5つのポイント「誠実さがない人は選ぶ… 結婚 livedoor ECHOES 「理想の結婚相手」を見極める5つのポイント「誠実さがない人は選ぶな」 2025年9月22日 20時31分 ざっくり言うと 夫婦問題カウンセラーが幸せな結婚をつかむためのポイントを動画で解説した ひとつ目の条件は「誠実さと責任感のある男性」で、最も求めるべきと力説 「価値観の基準が合う男性」「一緒にいて安心できる男性」など5つ挙げた