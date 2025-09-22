「理想の結婚相手」を見極める5つのポイント「誠実さがない人は選ぶな」livedoor ECHOES

「理想の結婚相手」を見極める5つのポイント「誠実さがない人は選ぶな」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 夫婦問題カウンセラーが幸せな結婚をつかむためのポイントを動画で解説した
  • ひとつ目の条件は「誠実さと責任感のある男性」で、最も求めるべきと力説
  • 「価値観の基準が合う男性」「一緒にいて安心できる男性」など5つ挙げた
記事を読む

おすすめ記事

  • フェイエノールトの上田綺世【写真：Pro Shots/アフロ】
    開幕5戦5発「最高の状態」　得点ランクトップ浮上、ファン・ペルシー監督も満足「ゴールは必然」 2025年9月19日 11時50分
  • スポニチ
    バチェラー出演美女　七夕婚の夫との“記念日”を報告「出会って5年」　ラブラブSは“体格差”話題に 2025年9月18日 9時35分
  • スポニチ
    北村匠海　かつて映画共演の脳内出血で療養中の人気俳優らと「5年ぶり」再会S「素敵な仲間」「いい笑顔」 2025年9月17日 9時59分
  • フォルトゥナ・シッタルト戦でゴールを決めた上田。（C）Getty Images
    「ヒメネスでさえ、この数字を羨んだだろう」開幕５戦５発の絶好調FW上田綺世にオランダメディアの称賛止まず！「貪欲さには満足」「チャンスを逃さない」 2025年9月18日 9時34分
  • ５回２失点で５勝目を挙げた福島（カメラ・池内　雅彦）
    【日本ハム】１５年大谷翔平＆吉川光夫以来！福島蓮が５回２失点で達孝太とダブル開幕５連勝　 2025年9月22日 5時55分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 夫が呼んだデリヘル嬢に見覚え
    2. 2. 孤独のグルメで不義理? 旅館告発
    3. 3. ぐちバカリ 山口智子の仕草物議
    4. 4. 18歳から売春 毎月350万円稼ぐ
    5. 5. 女児出産したら「性被害に遭う」
    6. 6. アッコに「もう限界だろこれ」
    7. 7. 有吉 好きな飲食店で衝撃受ける
    8. 8. 渡邊渚が告白「体調が戻らない」
    9. 9. 「悪意ありすぎ」安住アナに批判
    10. 10. 中国で幼児3人「置き去り」に
    1. 11. 外国人向けマンション 許可せず
    2. 12. 女性刺され「電話中に叫び声」
    3. 13. 万博手のひら返し 田村淳に批判
    4. 14. チョコプラ炎上 松尾に粗品呆れ
    5. 15. 首相報酬4000万円は安い 猛反論
    6. 16. 2025年全国名字ランキング発表! 多い名字トップ3は佐藤さん・鈴木さん・高橋さん、少ない名字は?
    7. 17. スマホ乗っ取られる? 新法の危険
    8. 18. 「転スラ」の原作小説が完結へ
    9. 19. 整形告白がXで炎上 投稿の意図
    10. 20. Perfume休止「激ヤセ」が関係か
    1. 1. 18歳から売春 毎月350万円稼ぐ
    2. 2. 外国人向けマンション 許可せず
    3. 3. 女性刺され「電話中に叫び声」
    4. 4. 北アルプス不明男性 遺体で発見
    5. 5. 7年で5倍 日本で増える土葬墓地
    6. 6. 働かないウクライナ難民の実態
    7. 7. 11月途中から一気に冬に 気象庁
    8. 8. ドンファン元妻へ 遺産6.5億円か
    9. 9. 住宅街に「ゴミ山」虫や異臭問題
    10. 10. ドリフトグループ男2人 書類送検
    1. 11. 高市氏 外国人政策に示す決意
    2. 12. 警察犬「ウォルト号」（1歳）急死　デビューから2か月連続で行方不明者を発見　鹿児島県警「優秀な警察犬だった」
    3. 13. 富裕層 ニセコに殺到する理由
    4. 14. 小学生3人を棒で殴打 男を特定
    5. 15. 5歳女児死亡 母を殺人容疑で逮捕
    6. 16. 専修大学の部員3人 大麻使用か
    7. 17. ミャクミャク 偽サイトが発覚
    8. 18. 北アルプス槍穂高連峰で高松市の公務員の男性が行方不明　遭難とみて警察が捜索【香川】
    9. 19. 地中で男性遺体発見 死因が判明
    10. 20. JR中央線快速が運転再開を発表
    1. 1. 夫が呼んだデリヘル嬢に見覚え
    2. 2. 女児出産したら「性被害に遭う」
    3. 3. 整形告白がXで炎上 投稿の意図
    4. 4. 炭酸水 歯にダメージ与える恐れ
    5. 5. 「シートを倒すな」男性が激怒
    6. 6. ニンバス 1万超の薬も痛み消えず
    7. 7. DAISO リピ買いの洗濯グッズ紹介
    8. 8. 小泉氏 裏金議員への擁護が炎上
    9. 9. ゴミ放置&家具破壊 民泊の惨状
    10. 10. 小泉氏は「カンペ大臣」指摘続出
    1. 11. 朝5時過ぎに起床 妻いなくなった
    2. 12. 理想の結婚相手 見極めポイント
    3. 13. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    4. 14. 高市氏と石破氏が同じ地雷ワード
    5. 15. 逮捕の変態教員 以前から奇行
    6. 16. 自民党総裁選　候補者5人『news every.』で目指す政策など語る　「現金給付」は？　解散は？
    7. 17. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
    8. 18. 自民党 SNSの法的措置宣言が波紋
    9. 19. 夫に托卵がバレた女性の末路
    10. 20. 「党員調査」トップ人気は小泉氏
    1. 1. 中国で幼児3人「置き去り」に
    2. 2. 中国人が「ソウル病」流行の訳
    3. 3. ディズニー 勝ち目ない状態か
    4. 4. 中国アウトドアブランドが謝罪
    5. 5. 米企業が開発した「超音波包丁」
    6. 6. 「iPhone Air」カメラが1眼のみ
    7. 7. 露 米と条約締結の延長を提案
    8. 8. 国連でパレスチナを国家承認へ
    9. 9. 中国空母で艦載機の射出訓練
    10. 10. 国連総会 各国首脳らが出席
    1. 11. EUの遅延や欠航 原因はランサム?
    2. 12. 果汁3倍超 ガツンととみかん実食
    3. 13. 25万円の価値 米最強の座席レポ
    4. 14. レンズ一体型「RX1R III」実機
    5. 15. 中国空母で艦載機の射出訓練
    6. 16. イ・ハニ設立の事務所 未登録
    7. 17. 「新テニ」新作アニメ制作が決定
    8. 18. 露 米ロ間の唯一の核軍縮合意
    9. 19. ジャガー・ボディは処分済みか
    10. 20. 北朝鮮で多発する「制度的暴力」
    1. 1. 「ナイキ離れ」する本当の理由
    2. 2. 実家帰省で発覚 スマホ代の高さ
    3. 3. パンが楽しめる「株主優待」
    4. 4. ブルボン「お手頃価格」に勝算
    5. 5. TikTokの米国事業を企業連合買収
    6. 6. 全国で休廃業や解散 4万7078件に
    7. 7. 妻がハマった沼 驚愕の「中身」
    8. 8. フジ 背景に物言う株主の圧力?
    9. 9. トヨタ会長 インスタでダメ出し
    10. 10. ほか弁 おかず選べる凄さを語る
    1. 11. TGS 秋口以降の新作発表に期待
    2. 12. 銀座「つるとかめ」完全予約制ランチ【季節野菜の贅沢アフタヌーンティー会席】をスタート
    3. 13. スズキがエンブレム刷新　22年ぶり、「S」を平らに
    4. 14. ワークマン参入で 価格破壊の波
    5. 15. 大学発スタートアップ創出支援事業　令和６年度採択大学事業実施報告会及び令和７年度事業の募集について
    6. 16. 本日の【上場来高値更新】 日本ドライ、アドテストなど43銘柄
    7. 17. 65歳以降が働く 女性の多い職種
    8. 18. 節税効果は高いけれど…政府が推奨する｢iDeCo｣｢NISA｣を絶対にやってはいけない人の条件
    9. 19. 片づけられない子にどう対応?
    10. 20. IKKOさん｢笑いの素人｣なのにTVでウケる理由
    1. 1. スマホ乗っ取られる? 新法の危険
    2. 2. マックがビニール袋を完全廃止に
    3. 3. Google翻訳に新たなAI搭載機能
    4. 4. 高い防水性能のスマホに落とし穴
    5. 5. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    6. 6. コンビニでAI&ロボが活躍する訳
    7. 7. 無料で使える5つのAIツール
    8. 8. Wi-Fiルーター 床置きの問題点
    9. 9. ふるさと納税 返礼品の失敗談
    10. 10. 寝坊対策に活躍 RHYTHMが41%OFF
    1. 11. 画像編集ソフトの覆い焼きやソフトライトといった「レイヤー合成モード」は一体何をしているのか？
    2. 12. 不便解決 スマホ対応モニター
    3. 13. 人工衛星を操作して宇宙から地球が見られる日がもうすぐやってくる！ソニーが「STAR SPHERE」体験ブースを展示　CEATEC2022
    4. 14. パナソニック、新たなIT事業会社「パナソニック デジタル」を2026年4月に設立 - グループ3社を統合
    5. 15. iPhone 17シリーズ一番人気は「iPhone 17」らしい。ある意味、Proキラー？
    6. 16. 最高出力を高めたフェアレディZ
    7. 17. パナソニック、空気清浄機能+AI運転のエアコン「エオリア」 - 気象データと連携してかしこい運転
    8. 18. 月面基地建造の難関を越えろ。資材を送らず、月で完成させる
    9. 19. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    10. 20. Discordで「ステージチャンネル」を作成する
    1. 1. 西勇輝 自らトレードを申し出か
    2. 2. 桐生が涙 けいれんの原因明かす
    3. 3. 「世陸」呼ばれず中井美穂が涙か
    4. 4. 娘ら巡り大谷が許せなかった一線
    5. 5. 楽天一筋１４年間　岡島豪郎が今季限りで引退　引退セレモニー検討
    6. 6. 世陸 妨害が波紋…選手ブチギレ
    7. 7. 世陸エンドロールで「涙腺崩壊」
    8. 8. 男性の命を救った医師 世陸で銅
    9. 9. 大谷の「二刀流特例」に不穏報道
    10. 10. 最後の世界陸上 織田が名言締め
    1. 11. お粗末な中日の「最大の被害者」
    2. 12. リング乱入「殺人未遂」に発展か
    3. 13. 朗希が無双投球も 明かした本音
    4. 14. 高視聴率 織田裕二が大好評の訳
    5. 15. 鈴木誠也が漏らした自信ない発言
    6. 16. JRA理事が新人騎手0人に見解
    7. 17. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
    8. 18. 超異例のタイマンレースが波紋
    9. 19. 今夜バロンドール受賞者が発表！ 審査員は？ 評価基準は？
    10. 20. 20kg増 ベンジョンソンさん反響
    1. 1. 孤独のグルメで不義理? 旅館告発
    2. 2. ぐちバカリ 山口智子の仕草物議
    3. 3. アッコに「もう限界だろこれ」
    4. 4. 有吉 好きな飲食店で衝撃受ける
    5. 5. 渡邊渚が告白「体調が戻らない」
    6. 6. 「悪意ありすぎ」安住アナに批判
    7. 7. チョコプラ炎上 松尾に粗品呆れ
    8. 8. 万博手のひら返し 田村淳に批判
    9. 9. 首相報酬4000万円は安い 猛反論
    10. 10. 「転スラ」の原作小説が完結へ
    1. 11. あのの気遣い「配慮の塊」絶賛
    2. 12. Perfume休止「激ヤセ」が関係か
    3. 13. 宝島 辛口評価に監督がウザ絡み?
    4. 14. ゴキブリ3万匹発生 凄絶な汚部屋
    5. 15. 世界陸上に芸人登場 反感が殺到
    6. 16. ヒカルがSNS写真全消し 異常事態
    7. 17. バカリ 生理的にダメな女性告白
    8. 18. キンプリ高橋に懸念の声が相次ぐ
    9. 19. 長嶋一茂 大炎上した退席の真相
    10. 20. 14歳下落としたメイサの熱愛遍歴
    1. 1. 4人目妊娠し中絶へ 前向きな選択
    2. 2. 髪の悩み「血行不良」が解決?
    3. 3. 「アーモンドミルク」の効果
    4. 4. 「オフピーク旅」を推奨する秋旅
    5. 5. 「二進法でやってる店」のオチ
    6. 6. スタバから新しく登場した“テリーヌ”が驚きのおいしさ…！特別な日に用意して、友達と分けっこしない？
    7. 7. 夫婦レスは体の問題だけではない
    8. 8. 働きながら連絡係 ママの苦悩
    9. 9. 三立製菓がコジコジとコラボ
    10. 10. GUでキメるチェック柄シャツ
    1. 11. 海外旅行の再開ならタイ・バンコクへ！コスパの高い5ツ星ホテルをご紹介。
    2. 12. 「きょうだい児」の孤独や苦悩
    3. 13. 「北海道どら焼きヌーボー」販売
    4. 14. ユニクロの黒アイテムでコーデ
    5. 15. 3COINSのスマホショルダーが便利
    6. 16. 「うお座」の恋愛運&全体運
    7. 17. 白より都合がいい「ほぼ白」
    8. 18. GWシャツで垢抜け 店員コーデ術
    9. 19. セルフレジを両替機にする客も
    10. 20. Disneyのパワーワード入りグッズ