不労所得が得られることで人気の不動産投資。ファイナンシャルプランナーの藤原久敏さんは「現物不動産は高い収益性などの魅力があるが、実際、営業マンに話を聞いてみると、イメージが変わった」という――。写真＝iStock.com／ArLawKa AungTun※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ArLawKa AungTun■現物不動産投資に手を出さない理由とは？株式、債券、投信信託、FXなど、これまでさまざまな投資に手を出してきた私ですが