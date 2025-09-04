「普通の日常に、たくさん出合いました」そう語るのは、写真家・仁科勝介（にしな・かつすけ）さん。大学在学中の2018年から約2年かけて、日本各地、1741すべての市町村を巡る旅に出た。その旅はさらに広がり、2023年からは平成の大合併で失われた約2000の旧市町村、政令指定都市の20市の区までを一つひとつ訪ね、2025年春にその道のりを終えた。今回は、その長い旅を経て見えてきた「本当に住みたいまち」とは何かを、仁科さんに