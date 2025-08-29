ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の秋冬アイテムを8月29日から順次発売します。秋冬アイテムでは、累計販売数2万800足を突破した「ソックス」の新色として、「ラインソックス」（429円、以下、税込み）と「ショートソックス」（429円）にボルドーやセルリアンブルーが追加。さらに、9月12日からシルエットや着心地のよさで知られる「スウェットトレーナー」（2990円）