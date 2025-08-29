ウクライナ国営通信によると、２８日未明から朝にかけての首都キーウに対するロシア軍の攻撃で、死者は２１人、負傷者は６０人以上となった。キーウに所在する英国や欧州連合（ＥＵ）の施設も被害を受け、各首脳から非難の声が上がった。露軍の攻撃で英国の公的文化交流機関ブリティッシュ・カウンシルの建物が大きく損傷し、英外務省は２８日、ロシアの駐英大使を呼び出して攻撃を非難した。スターマー英首相はＸ（旧ツイッタ