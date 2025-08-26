米プロバスケットボール・NBAの“レジェンド”マイケル・ジョーダンとコービー・ブライアントの2人のサインが入った、世界に1枚しか存在しないダブルネームのトレーディングカードが、スポーツカード史上最高額の約19億1,000万円で落札された。これは米国最大のオークションハウスであるヘリテージ・オークションズが、8月23日に開催した「Summer Platinum Night Sports Auction」において落札されたもの。今回、落札されたカード