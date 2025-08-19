ブラジル代表FWネイマールが所属するサントスは17日ヴァスコ・ダ・ガマ戦で0-6の歴史的大敗を喫した。試合後に流した涙と、その夜に息子であるダヴィ・ルッカくんから届いた感動的なメッセージが大きな反響を呼んでいる。ネイマールは試合後、ピッチ上で悔しさを隠せず涙を流した。その姿は瞬く間に世界中へと広がり、多くのファンやメディアから注目を集めた。そんな中、彼がインスタグラムのストーリーズに投稿したのは、息子か