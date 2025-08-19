「僕はいつもパパの味方」涙のネイマールに送った息子のメッセージに称賛の声

ブラジル代表FWネイマールが所属するサントスは17日ヴァスコ・ダ・ガマ戦で0-6の歴史的大敗を喫した。

試合後に流した涙と、その夜に息子であるダヴィ・ルッカくんから届いた感動的なメッセージが大きな反響を呼んでいる。

ネイマールは試合後、ピッチ上で悔しさを隠せず涙を流した。

その姿は瞬く間に世界中へと広がり、多くのファンやメディアから注目を集めた。

そんな中、彼がインスタグラムのストーリーズに投稿したのは、息子から送られてきた長文のメッセージだった。

冒頭には「おやすみ、パパ。今日はあなたにとっても僕たちにとっても辛い日だったと思う。でも覚えていて、誰もそばにいない時でも、僕はいつもあなたの味方だよ」と綴られている。

さらには「あなたは最高の父親であり、僕のヒーロー、そしてインスピレーションだ」と語りかけ、「今日の敗北を失敗と捉えず、明日へのモチベーションに変えてほしい」と力強い言葉を贈った。

「あなたは最高だ。頭を上げて、再び挑み続けてほしい。僕は心からあなたを愛している」と締めくくられており、ネイマールはルッカくんに対し、「愛してるよ僕の小さな子。パパはまた立ち上がるよ」と返した。

2026年W杯までに復活してほしい「忘れられたスーパースター」5名



SNS上では、この親子のやり取りに「胸が熱くなる」「家族の愛が彼を支えている」といったコメントが相次いでいる。ピッチ上の挫折の裏側で、家族の絆が改めて浮き彫りとなった出来事だった。