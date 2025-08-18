お笑いコンビのおかずクラブ（ゆいPさん・オカリナさん）が、自身らのYouTubeチャンネルに『【紫外線対策】絶対に焼きたくないとこうなります【2025】』という動画をアップ。“絶対に焼きたくない”というオカリナさんが、日焼け対策グッズの数々を紹介してくれました！この中でも、オカリナさんも購入した大人気の日傘をピックアップします♪【関連】 おかずクラブ・オカリナ、シミ取りは「結構何年もやってる」年間の美容代にも