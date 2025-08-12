【ジャカルタ＝作田総輝、北京＝吉永亜希子】フィリピン沿岸警備隊は１１日、南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）付近で、漁船に燃料補給などを行っていた比当局の船に対し、放水を行うなどの妨害行為をした中国の船２隻が衝突したと発表した。発表によると、放水から逃れた比当局の船を追跡していた中国海警局と中国海軍の船が衝突。海警局の船は大きく損傷し、航行不能になったとみられる。スカボロー礁は中国が実効