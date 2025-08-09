「フレッシュな旬色」でイメージチェンジつややかでみずみずしいバーム質感のリップが豊作。なかでも、つける人の個性を引き出す色を深掘り。装いのムードやチャームポイントの異なる女性を想像し、リップによる印象の変化をチェック。親しみやすくチャーミングな「サマーオレンジ」さわやかなかわいげをもたらす、熟れた果実のようなオレンジリップ。日やけ風のチークと組み合わせれば、自然体でやわらかなイメージがきわ立つ。