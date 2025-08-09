「ふっくら・しっとり」注目リップは果実のような「夏のオレンジ」





「フレッシュな旬色」でイメージチェンジ

つややかでみずみずしいバーム質感のリップが豊作。なかでも、つける人の個性を引き出す色を深掘り。装いのムードやチャームポイントの異なる女性を想像し、リップによる印象の変化をチェック。







親しみやすくチャーミングな「サマーオレンジ」

さわやかなかわいげをもたらす、熟れた果実のようなオレンジリップ。日やけ風のチークと組み合わせれば、自然体でやわらかなイメージがきわ立つ。 ジャンプスーツ 59,400円／デ・プレ リング 2,420円／アネモネ（サンポークリエイト）







大人の洗練を纏うシアーな血色美

ソレイユ リップ バーム 02 6,490円／トム フォード ビューティ ヒアルロン酸を閉じ込めたバームが、唇の温度でとろけて透けツヤヴェールに変化。ナチュラルながらスタイリッシュな血色感を実現するオレンジコーラル。素の唇を活かしながら、大人っぽく洗練された印象に。







INSPIRATION

気どらず自然体な姿が魅力的な２人の女性をイメージ。 （右）/1960年に撮影されたジーン・セバーグのスナップショット。彼女のイメージにも合うさわやかなリップが、ちゃめっけのあるリゾートスタイルを盛り上げる。 （左）/映画『なまいきシャルロット』（1985）に登場したシャルロット・ゲンズブール。気楽なシルエットのボーダーTに、ほのかなツヤを帯びたヘルシーなリップが相愛。







