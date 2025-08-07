吸水ケアブランド「ナチュラ」から、初のショーツタイプ「ナチュラ 吸水ショーツ」が登場！長時間の外出でも安心できるズレにくさ・吸収力・消臭機能を兼ね備え、日常のあらゆるシーンをサポートします。見た目にもこだわったブラックカラーは、まるで下着のようなスタイリッシュさ。吸水ケアをもっと気軽に、もっとおしゃれに♡そんな想いが詰まった新商品です。 ズレ・モレ不安を解消する安