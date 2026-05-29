《新作》キタキタキターーーッ！！！【ローソン】爆買い注意♡「コラボスイーツ」

【ローソン】では、専門店との「コラボスイーツ」を販売中。こだわりの素材を使った和スイーツや、イチオシのクリームをたっぷり味わえるスイーツ等、特別感のある商品がそろっています。今回は、その中からおすすめの「コラボスイーツ」を厳選して紹介します。ぜひ、コンビニスイーツを食べたい時の参考にしてください。

抹茶づくしのドームケーキ

まずは、江戸時代から続く老舗茶舗【森半】と、ローソンがコラボしたスイーツ「ショコラドーム 抹茶」をピックアップ。@masaki_19740913さんいわく「抹茶ミルククリームの中に濃厚な抹茶ソースを閉じ込め、チョコでコーティングしたドーム状のケーキ」なのだそう。片手でつまんで手軽に食べられそうな、おまんじゅうのような見た目もポイント。価格は、\322（税込）。

抹茶の苦みと新食感のビスケット

「濃い抹茶しっとりビスケットサンド」も、森半とのコラボスイーツです。ビスケット生地で抹茶クリームをサンドしたスイーツですが、このビスケット生地にも特徴が。@oyatsu_panponさんによると、「しっとり、ほろほろと崩れるビスケット」なのだそう。公式サイトでも「新食感ビスケット生地」と紹介されています。気になる味は、@oyatsu_panponさんいわく「シンプルに“抹茶の苦みを楽しむ系”」とのことで、甘すぎるスイーツが苦手な人や、抹茶の風味を楽しみたい人なら病みつきになるかも。価格は、\297（税込）。

有名パンブランドとのコラボで登場

@masaki_19740913さんが「ちょうどいい大きさで美味しい」とおすすめしているのが、「くりーむパン」の【八天堂】とコラボした「カスタード大福」です。公式サイトによると、「カスタードムースとカスタードソースが楽しめる大福」とのことで、和菓子と洋菓子の良さを同時に楽しめそう。価格は、\225（税込）。

カスタードを楽しむとろける食感のクレープ

こちらも、八天堂とのコラボで登場した「カスタードバナナクレープ」。カスタードホイップ、カスタードクリーム、バナナがクレープ生地で包まれています。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると、「とろける食感のクレープと、カスタード & ホイップ & バナナの相性がよい」とのこと。公式サイトによると「カスタードの味わいが楽しめる」とのことなので、カスタード好きの人は必ずチェックすべきかも。価格は、\329（税込）です。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@oyatsu_panpon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A