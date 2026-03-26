ガバッと着て体型カバー！【GU】40・50代が即こなれる♡「優秀チュニック」

着るだけで、気になるお腹や腰まわりをさりげなくカバーできるチュニックは、大人世代の強い味方。とはいえ、選び方や着こなしによっては、コーデが古く見えてしまうことも。今回は、40・50代のデイリーコーデをアップデートしてくれる【GU（ジーユー）】のチュニックを、コーデのコツとともにご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

ティアードで叶える軽やか ＆ 華やかスタイル

【GU】「キャミソールチュニック」\2,490（税込）

チュニックコーデを今っぽくアップデートするには、トレンド要素の取り入れ方がポイント。2026年春夏は、「軽やかさ」や「華やかさ」のあるスタイルがトレンドの主流です。このキャミソールチュニックは、ティアードのふんわりとしたボリュームシルエットが、トレンド感を演出してくれます。キャミソールタイプのため、インナー次第でロングシーズン活躍するのも魅力。

甘さ控えめレイヤードコーデ

キャミソールチュニックは、インナー次第で印象ががらりと変化。スタッフのKumikoさんのようにコンパクトなTシャツを合わせて上半身をすっきりまとめれば、甘さを抑えた大人のカジュアルスタイルが完成します。さらに、カーディガンをラフに肩掛けすれば、こなれ感もプラス。甘すぎない自然な抜け感が、大人コーデのポイントです。

着るだけで華やぐ大人の着映えチュニック

【GU】「バルーンスリーブチュニック by rokh」\1,990（税込・セール価格）

2026年春夏も引き続き、バルーンシルエットに注目が集まりそう。バルーンスカートやバルーンスリーブは、トレンドコーデを楽しむために、押さえておきたい旬のデザインです。このチュニックは立体感のあるジャカード素材で、大人女性が着映える上品な華やかさを演出します。一枚でサマになるうえ、立体的な袖とふわりと広がるペプラムシルエットが気になる部分をカバー。カジュアルからきれいめまで対応できる、優秀アイテムと言えそうです。

足しすぎないのが正解！ 大人のバランスコーデ

デザイン性の高いチュニックには、あれこれ足さずすっきりまとめるのが大人っぽく仕上がるコツ。さらに、光沢や落ち感のある素材のボトムを選ぶことで、コーデがきれいめにまとまります。カラーをモノトーン系で統一し、シンプルなアクセサリーを添えれば、頑張りすぎないお出かけコーデが完成。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：キムラ ヒロミ

大学で執筆表現を学んだ後、アパレル企業で20年以上の勤務を経験。その後に執筆活動を開始。長年の販売経験から、ヒット作や生活者のニーズをいち早くキャッチし、トレンド記事をFTNで執筆中。