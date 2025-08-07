¥Ê¥Á¥å¥é¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¡ª¸«¤¿ÌÜ¤â²÷Å¬¤µ¤â³ð¤¦µÛ¿å¥·¥çー¥Ä
µÛ¿å¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¡×¤«¤é¡¢½é¤Î¥·¥çー¥Ä¥¿¥¤¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é µÛ¿å¥·¥çー¥Ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ªÄ¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¥º¥ì¤Ë¤¯¤µ¡¦µÛ¼ýÎÏ¡¦¾Ã½µ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¼Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¡£µÛ¿å¥±¥¢¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë♡¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥º¥ì¡¦¥â¥ìÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë°Â¿´Àß·×
³°½Ð¤ä±¿Æ°»þ¤ÎµÛ¿å¥±¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥º¥ì¤Ê¤¤¡¦¥â¥ì¤Ê¤¤¡¦¤´¤ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é µÛ¿å¥·¥çー¥Ä¡×¤Ï¡¢¥·¥çー¥Ä·¿¤Î¤¿¤á¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â¥º¥ì¤ä¥â¥ì¤ò·Ú¸º¡£¿ä¤·³è¤äÎ¹¹Ô¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆü¾ï¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ü¤µ¤ï¤º¤«3.1mm¤ÎÇö·¿µÛ¼ýÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤â¶Á¤¤Ë¤¯¤¯²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
Wpc. Patterns¡ß·¤²¼²°¤Î²ÖÊÁ¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂ¸µ¤Ë²Ú¤ä¤®¤ò¢ö
¸«¤¿ÌÜ¤â¥±¥¢¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤♡
¡ÖµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¡á¥ª¥à¥Ä¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é µÛ¿å¥·¥çー¥Ä¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥«¥éー¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤ê¡£
²¼Ãå´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÄñ¹³´¶¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éµÛ¿å¥±¥¢¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÄÊñÁõ¤À¤«¤é»ý¤Á±¿¤Ó¤ä½èÊ¬¤â¥¹¥Þー¥È¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢º£¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦1Ëç¤Ç¤¹¡£
µÛ¼ýÎÏ¡¦¾Ã½ÎÏ¤Ç¡È²÷Å¬¡É¤¬Â³¤¯
µÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤Ëµá¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö²÷Å¬¤µ¡×¡£¥Ê¥Á¥å¥é¤Î¥·¥çー¥Ä¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ý¥ê¥ÞーÇÛ¹ç¤Ç150cc¤ÎµÛ¼ýÎÏ¤òÈ¯´ø¡£
¤·¤«¤â¥¹¥Ôー¥É¾Ã½µ¡Ç½¤Ç¥Ë¥ª¥¤¤ÎÉÔ°Â¤â·Ú¸º¡£È©¤¶¤ï¤ê¤â¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉáÄÌ¤Î²¼Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤µ¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤Î°Â¿´´¶¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¢ö
¥µ¥¤¥º¡§M～L¥µ¥¤¥º¡Ê～150ccÂÐ±þ¡Ë¡Ê¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡Èµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¡É¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡¢»ä¤ÎµÛ¿å¥±¥¢
¥Ê¥Á¥å¥é¤ÎµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¿·ÄêÈÖ¡£
¤â¤¦¡Ö¥±¥¢¡áÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆü¾ï¤Ë¤³¤½¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡£µ¤¤Å¤«¤ì¤º¤Ë¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î½©¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¿·¤·¤¤¥±¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©