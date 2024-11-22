11月21日（日本時間22日）、大リーグ史上初の「50本塁打、50盗塁以上」を達成したドジャースの大谷翔平選手（30）が、2年連続3度目のMVPを満票で受賞した。この日、大谷選手は大リーグ専門局「MLBネットワーク」の生放送にリモート出演。初めは一人で画面に映っていたが、チームメイトのクレイトン・カーショウ選手（36）が大谷選手のMVP受賞を発表すると、真美子夫人と愛犬のデコピンも登場した。大谷選手は茶色のセットアップに