分散型3Dプリントファーム「PRINThub」、サービスサイト公開により提供体制を具体化【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴秀明）は、分散型3Dプリントファーム「PRINThub（プリントハブ）」のサービスサイトを公開し、料金体系・製造フロー・対応範囲を明示することで、サービス提供体制を本格的に整備したことをお知らせいたします。

「PRINThub」は、全国に配置した3Dプリンターをネットワークで統合し、試作から小ロット量産までをスピーディに支援するオンデマンド製造サービスです。従来のように金型や大型の生産設備を必要とせず、3Dデータを起点として必要な数量を必要なタイミングで造形できる、新しい分散型製造モデルを採用しています。

本サービスでは、データ入稿から造形条件の設定、製造、検品、納品までを一気通貫で対応し、短納期かつ柔軟な生産体制を実現しています。また、Bambu Lab製3Dプリンターを中心に複数台を分散運用し、用途に応じた条件管理のもとで安定した供給体制を構築しています。

さらに、名古屋工芸との協業により、名古屋を第1拠点として分散型製造ネットワークの実運用を開始しており、地域に根ざしたものづくりの知見とデジタル製造技術を組み合わせたサービス基盤の構築を進めています。

本サービスサイトでは、利用フローや料金体系、対応可能な製造内容を整理し、ユーザーがスムーズに活用できる環境を整備しました。これにより、試作開発を行う企業や小ロット生産を必要とする事業者、さらにはクリエイターまで、幅広いユーザーが分散型製造インフラを活用できるようになります。

PRINThubは、「必要なものを、必要なときに、必要な場所でつくる」というコンセプトのもと、製造の分散化と柔軟化を推進し、日本における新しいものづくりの形の実現を目指してまいります。

サービス内容や料金体系の詳細は、以下よりご覧いただけます。

PRINThubサイトはこちら :https://apple-tree.co.jp/printhub/会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp