株式会社スターリーナイトカンパニー(本社：兵庫県神戸市)は、「七夕スカイランタン祭り2026」を、埼玉および京都の2会場にて開催いたします。





オフィシャルページ： https://snc-ts.com/





【埼玉会場】

会場名 ： 埼玉スタジアム2002公園横 大門上池調節池広場(予定)

開催日程： 2026年7月17日(金)～7月23日(木)

開催時間： 17：00～21：00





【京都会場】

会場名 ： 京都府立木津川運動公園(城陽五里五里の丘)

開催日程： 2026年8月7日(金)～8月16日(日)

開催時間： 17：00～21：00





本イベントは、LEDを使用したスカイランタンを夜空に浮かべる、幻想的な体験型イベントとして、多くの来場者から支持を集めています。





2025年の開催では、チケットが4万4千枚完売となり、全国から多くの来場者が訪れる、日本最大級のランタンイベントとなりました。





糸付きのおもりがついたスカイランタンを一斉に浮かべる。





■ 七夕の夜に、願いを空へ

七夕スカイランタン祭りでは、来場者がそれぞれの想いを込めた短冊付きのランタンを夜空へと浮かべます。





会場一面に広がる1日最大3,500基の灯りは、幻想的な空間を生み出し、訪れる人々に特別な時間を提供します。





スカイランタンリリース





短冊に願いごとを書いて、スカイランタンと一緒に浮かべる。





■ 夏祭りコンテンツも充実

ランタンリリースに加えて、夏祭りらしいコンテンツもお楽しみいただけます。





・ステージコンテンツ

・縁日ブース

・キッチンカー

・提灯ウォールなどのフォトスポット

・水占いやお面ストア





など、幅広く来場者が楽しめるコンテンツが展開予定です。





提灯ウォールで写真撮影。





夏の気分を刺激するフードで、味覚からお祭り気分に。





縁日エリアでは射的、弓矢、野菜投げ、珠割り、スーパーボールすくいが楽しめる。





水占いで運勢占い。





お気に入りのお面をつけて浴衣のアクセントに。





■ 仕事終わりでも参加可能な非日常体験

ランタンリリースは20：30頃を予定しており、途中入場も可能なため、平日の仕事終わりや旅行中でも参加しやすい設計となっています。





短時間でも、非日常的な空間を体験できるイベントとして、幅広い層の方にご来場いただくことができます。





スカイランタンイメージ





スカイランタンイメージ２





会場風景





■ 団体利用チケットが5/19～販売開始！

「七夕スカイランタン祭り2026」では、企業・学校・旅行団体・地域コミュニティなど、団体でのご参加も受け付けております。

夏のレクリエーションや福利厚生イベント、学生行事、交流イベントなど、さまざまな用途でご利用いただけます。

※京都会場の平日のみ販売(20名様以上の申し込みに限る)









■ 開催概要

イベント名：七夕スカイランタン祭り2026





メインビジュアル





【埼玉会場】

会場名 ： 埼玉スタジアム2002公園横 大門上池調節池広場(予定)

所在地 ： 〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1-191

開催日程： 2026年7月17日(金)～7月23日(木)

開催時間： 17：00～21：00(ランタンリリースは20：30頃)





【京都会場】

会場名 ： 京都府立木津川運動公園(城陽五里五里の丘)

所在地 ： 〒610-0111 京都府城陽市富野北角14-8

開催日程： 2026年8月7日(金)～8月16日(日)

開催時間： 17：00～21：00(ランタンリリースは20：30頃)





内容 ：スカイランタンリリース、アーティストステージ、

縁日、飲食ブース ほか

チケット：一般大人チケット：5,200円～

一般子供チケット：2,000円～





・公式サイトにて販売中

https://starry-store.jp/





・外国人観光客向けチケットサイト

https://www.kkday.com/ja/product/184285





本イベントは、チケットの販売数に応じて価格が上がる仕組みのため、早いほどお得にお買い求めいただけます。

ご希望の日程でのご参加をご検討の場合は、ぜひお早めにご確認ください。(公式サイトの場合)









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社スターリーナイトカンパニー

所在地 ： 兵庫県神戸市

事業内容： イベント企画・運営、LEDスカイランタンの販売