サインタイム株式会社

電子契約サービスサインタイム(https://www.signtime.com/jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202605_case_study_matome&utm_content=jp)を提供するサインタイム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ジム・ワイザー）は、契約業務のデジタル化に成功した企業の導入事例を公開しました。

本記事では、3社の事例をもとに、契約書の電子化による契約締結期間の短縮、業務工数削減、コスト最適化など、実際の企業が得た成果をご紹介します。

電子契約で契約締結期間を最短当日まで短縮、総務業務工数を50％削減（グローバルブレインズ株式会社｜IT業界｜福岡県）

福岡県に本社を置くITサービス企業のグローバルブレインズ株式会社（GBC）は、システム開発やクラウドサービスを提供しています。従来は、業務委託契約書やNDAを紙で作成し、印刷・押印・郵送による運用を行っており、契約締結まで最短でも1週間、長い場合は2～3週間を要していました。

サインタイム導入後は、契約締結までの時間を最短当日～翌日に短縮。契約状況の可視化により、総務部門のフォロー業務も大幅に軽減されました。

導入効果- 契約締結期間を最大3週間から最短当日～翌日に短縮- NDAや基本契約に関する総務部門の作業工数を約50％削減- 郵送対応が不要となり、印刷・郵送コストを削減- 契約進捗や履歴を一元管理し、内部統制・監査対応も強化

グローバルブレインズ株式会社の事例について詳しくはこちら(https://www.signtime.com/jp/casestudy/gbc/https://www.signtime.com/jp/casestudy/greenvolt-solar-japan/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202605_case_study_matome&utm_content=jp)

契約締結期間を約90％短縮し、失注リスクを低減（Greenvolt Solar Japan株式会社｜再生可能エネルギー業界｜東京都）

Greenvolt Solar Japan株式会社 は、日本国内で太陽光発電事業を展開する再生可能エネルギー企業です。営業契約において、紙ベースの契約書運用により締結まで時間がかかり、商談進行に影響するケースが課題となっていました。

サインタイム導入により、契約締結フローを電子化。顧客への送付から署名完了までを大幅に短縮し、商談スピード向上と失注リスク低減につながりました。

導入効果- 契約締結までの期間を約90％短縮- 郵送や押印待ちによる営業停滞を解消- 契約締結状況をリアルタイムで確認でき、営業フォローが迅速化- 契約プロセスの迅速化により顧客満足度も向上

Greenvolt Solar Japan株式会社の事例について詳しくはこちら(https://www.signtime.com/jp/casestudy/greenvolt-solar-japan/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202605_case_study_matome&utm_content=jp)

他社サービスから切り替え、教育機関の契約管理を効率化（ローラスインターナショナルスクール株式会社｜教育業界｜東京都）

東京都に拠点を置くローラスインターナショナルスクール株式会社は、国際教育を提供する教育機関です。従来は雇用契約書を中心に紙で契約業務を運用しており、印刷・押印・スキャン・メール送付など複数工程が発生していました。

サインタイム導入により、契約書の電子化を進め、契約締結に関わる作業負担を軽減。契約ステータスの可視化や過去書類の検索性向上により、契約管理業務全体の効率化を実現しました。

導入効果- 契約書の印刷・押印・スキャン業務を削減- 契約進捗の可視化により管理効率を向上- 過去書類の検索性が向上し確認作業を効率化- 署名者側の手間を削減しセキュリティも改善

ローラスインターナショナルスクール株式会社の事例について詳しくはこちら(https://www.signtime.com/jp/casestudy/laurus-school/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202605_case_study_matome&utm_content=jp)

まとめ｜あらゆる業種・契約書類に対応できる電子契約サービス

サインタイムは、IT業界、再生可能エネルギー業界、教育業界をはじめ、あらゆる業種・業界の契約業務に対応できる電子契約サービスです。雇用契約書、業務委託契約書、NDAなど、さまざまな契約書類をオンラインで締結・管理でき、企業ごとの業務フローに合わせて柔軟に活用できます。

▶他業界での活用事例も公開中(https://www.signtime.com/jp/casestudy/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202605_case_study_matome&utm_content=jp)

電子契約の導入により、契約書の作成・送信・締結・保管をデジタル化し、契約締結までの時間短縮、業務効率化、コスト削減を実現します。紙での契約業務から脱却し、契約管理全体のDX推進に貢献します。

業種や契約書の種類を問わず、契約業務を効率化したい企業様は、ぜひサインタイムにご相談ください。専門チームが最適な導入プランをご提案します。

デモ予約はこちら :https://app.spirinc.com/t/QWnlnIiRv-irWPqwYW34v/as/nF3tiCxiDEGZArQqyO7zr/confirm?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202605_case_study_matome&utm_content=jp関連記事はこちら

電子契約サインタイム導入事例｜BtoC契約・出版物流・教育業界で契約業務をデジタル化(https://www.signtime.com/jp/news/press/press-release-1202/)

電子契約サインタイム導入事例｜Salesforce連携による契約業務デジタル化と建設・不動産業での効率化(https://www.signtime.com/jp/news/press/press-release-0916/)

サインタイム株式会社

サインタイム株式会社は、“ムラ・ムダ・ムリ”を排除するドキュメントワークフロー改革をミッションとする電子署名・承認プラットフォーム企業です。3,000社以上の企業・団体で導入実績を持ち、数分で完結する高速ワークフローと高いセキュリティで、業種を問わず高いユーザー評価を獲得しています。

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本件に関する問い合わせ先：鈴木

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