糖度81.2度！菰野町産・純粋非加熱の「KOMONO田光はちみつ」が2026年度の販売開始

三重県菰野町の自然の恵みを届ける「御在所ロープウエイブランド」より、2026年度産の「KOMONO田光（たびか）はちみつ」の販売が開始されました。





販売初日の5月3日には、製造を担う「菰野町みつばちプロジェクト」による養蜂展が開催され、多くの来場者に採れたてのハチミツの魅力が伝えられました。

購入方法

採蜜は6月末まで随時行われますが、取り扱いは「御在所ロープウエイ」のショップ、または特産品通販サイト「カモシカ商店」の2箇所に限定されています。希少な地元産ハチミツを、ぜひこの機会にご賞味ください。

【商品・販売概要】

商品名： 2026年産 初しぼり「KOMONO田光はちみつ」（純粋・非加熱 百花蜜）

販売価格： 1個 1,300円（税込）

内容量： 1瓶 150g

初しぼり入荷数： 180個（※完売後も6月末まで随時入荷予定）

販売場所：

① ベルフォレ（御在所ロープウエイ ふもとの駅前お土産ショップ）

② カモシカ商店 https://www.komono-omiyage.com/

製造者： 菰野町みつばちプロジェクト

【問い合わせ】

菰野町みつばちプロジェクト

電話：059-396-0364

御在所ロープウエイ株式会社：https://www.gozaisho.co.jp/

詳しくはこちら

https://www.kanko-komono.com/news/4546/

菰野市の魅力を紹介｜岩嶋屋





明治から続く「揺るぎない味」。厳選素材と職人技が織りなす、心ほどける和菓子時間。

「岩嶋屋」という力強い屋号には、創業の年に起きた濃尾地震を受け、「岩のような揺るがない基盤で日本の味を守る」という熱い想いが込められています。その信条通り、和菓子の命である「餡」には北海道十勝産の小豆を贅沢に使用。しっとりと上品な甘さは、まさに職人たちの誇りそのものです。

素材本来の風味を大切に、ひとつひとつ丁寧に作り上げられた珠玉の和菓子たち。大切な方への贈り物や、自分へのご褒美に、歴史が育んだ深い味わいをぜひお楽しみください。

【詳細情報】

所在地: 〒510-1221 三重県三重郡菰野町池底310

電話: 059-393-2465

定休日: 月曜日

公式サイト: https://www.iwashimaya.jp/

詳しくはこちら

https://www.kanko-komono.com/spots/1471/