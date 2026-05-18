不動産クラウドファンディング「利回りくん」 「新宿区中落合再開発ファンド第2号」「DOTOWN 一宮住宅 Vol.20」を5月18日より同時募集開始

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤善行）は、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、「新宿区中落合再開発ファンド第2号」および「DOTOWN 一宮住宅 Vol.20」を、2026年5月18日（月）より同時募集開始することをお知らせいたします。

本ファンドは、いずれも運用期間4ヶ月の短期運用型ファンドとして組成。募集金額は「新宿区中落合再開発ファンド第2号」が3,173万円、「DOTOWN 一宮住宅 Vol.20」が3,723万円を予定しており、想定利回りはそれぞれ4.5％、5.0％を予定しています。

短期間で効率的な資産運用を検討される投資家の皆さまに向け、安定性と投資しやすさを両立したファンドをご提供いたします。

▼「新宿区中落合再開発ファンド第2号」

利回りくん ファンド詳細ページ(https://rimawarikun.com/customers/products/177?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund177178)

▼「DOTOWN 一宮住宅 Vol.20」

利回りくん ファンド詳細ページ(https://rimawarikun.com/customers/products/178?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund177178)

各ファンドの概要

▼新宿区中落合再開発ファンド第2号

本ファンドは、新宿区中落合エリアに所在する区分マンション1室を対象としたインカム型ファンドです。

対象物件は、「新宿」駅・「池袋」駅へ電車で約15分圏内という利便性の高い立地に位置しており、都心アクセスに優れたエリア特性を有しています。現在運用中の「新宿区中落合再開発プロジェクト」と同一物件内の別室を対象としており、既存保有住戸の賃貸運用を行いながら、将来的な全戸取得を目指す再開発プロジェクトの一環として組成されました。

運用終了後は、新築建替えや一棟化など、立地ポテンシャルを活かした複数の出口戦略を想定しており、都心再開発ならではの将来性を見据えたプロジェクトとなっています。

また、運用期間は4ヶ月を予定しており、短期での資産運用ニーズにも対応した投資しやすいファンドです。





▼DOTOWN 一宮住宅 Vol.20

本ファンドは、2026年3月31日に運用終了した「DOTOWN 一宮住宅 Vol.15（ID：148）」の再組成ファンドです。

「DOTOWN×利回りくん 地域活性化ファンドシリーズ」は、周辺エリア一帯の開発を通じた地域活性化をコンセプトに展開している人気シリーズであり、これまで多くの投資家の皆さまからご好評をいただいております。

今回は、より魅力的な投資機会をご提供するため、想定利回りを従来の4.5％から5.0％へ引き上げるとともに、運用期間も6ヶ月から4ヶ月へ短縮。これまでの償還実績を踏まえ、より参加しやすいファンドとして再組成いたしました。

過去ファンドにおいて予定通りの配当・償還実績を有していることから、既存投資家の皆さまには継続して安心感のある投資先として、また初めて不動産クラウドファンディングをご検討される方にも参加しやすい案件となっています。

ファンド情報

ファンド名：新宿区中落合再開発ファンド第2号

募集金額 ：31,730,000円

予定利回り：4.5％

分配時期 ：4ヶ月（償還と同時）

運用期間 ：4ヶ月

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2026年5月18日（月）12：30 ～ 2026年5月22日（金）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/177?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund177178

ファンド名：DOTOWN 一宮住宅Vol.20

募集金額 ：37,230,000円

予定利回り：5％

分配時期 ：4ヶ月（償還と同時）

運用期間 ：4ヶ月

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2026年5月18日（月）12：30 ～ 2026年5月22日（金）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/178?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund177178

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2025年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査、2024年10月期調査に続き4年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

DOTOWN株式会社 会社概要

本社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷２丁目１番８号12階

代表取締役CEO ：道祖修二

創業：2004年３月

事業内容：まちづくり、不動産開発、不動産の売買・仲介・賃貸及び管理、住宅の増改築・建替え及び住宅リフォーム業、飲食店の経営、ホテル・宿泊施設の経営

HP ：https://dotown.co.jp/

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com