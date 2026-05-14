【6/2開催】三菱UFJ信託銀行×ブリッジコンサル共催、今年で6回目を迎える恒例セミナー「IPO市況振り返り＆ストック・オプション最新トレンド」を開催

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

公認会計士人材の知見・経験を活用した経営支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、2026年6月2日（火）にオンラインセミナー「～2025年新規上場企業の情報を基に語る～ 2025年IPO市況の振り返り！(https://go.bridge-group.co.jp/l/1103992/2026-05-07/4c2wqk)」を開催いたします。

開催の背景

三菱UFJ信託銀行との共催による本セミナーは、今年で6回目を迎える恒例の人気企画です。毎年150名を超えるIPO準備企業の経営者・管理部長にご参加いただいており、ストック・オプション（以下、SO）発行の実務トレンドを把握できる場として高い評価をいただいています。

本セミナーの最大の特徴は、一般的な「SOのメリット・デメリット」といった理論解説にとどまらず、「2025年に新規上場した企業の実際のデータ」を基にしている点です。

市場別の付与割合や役職別の付与比率など、より深いレベルでの実態を対談形式で解説。最新の事例を多く盛り込み、2026年以降のIPOを目指す企業にとって、資本政策の指針となる情報をお届けします。

セミナー開催概要

【無料】セミナー申し込みはこちら :https://go.bridge-group.co.jp/l/1103992/2026-05-07/4c2wqk[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/80_1_d6f07a8a5689c7eac750d996a7449a7a.jpg?v=202605140252 ]

登壇者

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行営業推進部 IPO支援室 IPOコンサルティング課

ジュニアフェロー

【講師】吉原 一誠

三菱UFJ信託銀行入行後、ベンチャー企業の新規営業、系列キャピタルへの出向を経て、2014年よりIPOコンサルティング業務に従事。IPO営業歴20年以上。 現在の担当領域は、資本政策、ストック・オプション設計。年間100社以上のIPOコンサルティングを実施。

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行営業推進部 営業推進課 調査役

【モデレーター】横濱 圭一朗



株式会社日本政策金融公庫中小企業事業にて中小企業向け融資業務やIT部門を経験。 地場の製造業や宿泊業を中心に約500社の中小企業者を担当。2025年、三菱ＵＦＪ信託銀行に入行し、未上場企業のIPO支援を実施中。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

取締役 プロフェッショナルプラットフォーム事業本部本部長

公認会計士・税理士

【講師】稲岡 賢



会計システムベンダーにてシステム導入支援コンサルティング等を経験した後、大手監査法人に入所。会計監査・システム監査・IPO支援業務・内部統制支援業務などの経験を経て、税理士法人にて税務申告業務、税務相談業務等を経験。 「会計」「内部統制」「IPO」「税務」といった多方面から経営を支援し、クライアントに「やる気」と「気づき」を与えることをモットーとしている。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/80_2_11bcd547e0c0b832036eb4e3d914ced3.jpg?v=202605140252 ]ブリッジコンサルティンググループ株式会社

【本件に関するお問い合わせ】

ブリッジコンサルティンググループ株式会社 広報担当

取材・メディア掲載に関するご依頼も、下記フォームより承っております。

https://bridge-group.co.jp/contact/