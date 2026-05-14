広島ホームテレビ（本社：広島県広島市中区白島北町19-2）は、2026年5月23日（土）、RiverDo!フィールド ひろしまにて音楽イベント「広島じゃズPresents Riverじゃズ横丁」第6回を開催します。

https://www.home-tv.co.jp/home/hiroshimajazz/riverjazz.html

詳しい情報は、下記のSNSアカウントでも確認できます。 X（旧Twitter）：https://x.com/hiroshima_jazz Instagram：https://www.instagram.com/hiroshimapeacejazz/

音で繋がるリバ横ジャムセッションも開催！

次回のRiverじゃズ横丁も、豪華アーティストによる生演奏をお届けします。 さらに今回は、広島じゃズ実行委員長・大林武司のトリオがホストを務めるオープンジャムセッションも開催します。 選りすぐりのフードに加え、人気ワイン店「hanawine」によるワインイベントも同時開催し、厳選したナチュラルワインをお楽しみいただけます。 川と音と食が心地よく交わる特別なひとときを、ぜひRiverじゃズ横丁でお楽しみください。

当日の音

出演者

杉野クリステルカルテット

◆メンバー 杉野クリステル（Tenor Saxophone）、神村斉之（Guitar）、山本優一郎（Bass）、山口圭一（Drums）

Plic Ploc Latin Association

◆メンバー 住田卓也（Bass）、ヨシダキネ（Sax）、Alvar Castillo（Piano）

榎貞雄・中野力デュオ

◆メンバー 榎貞雄（Key.）、中野力（Bass）

大林武司トリオ（リバ横ジャムホストバンド）

◆メンバー 大林武司（Piano）、広目亮（Bass）、中村雄二郎（Drums）

タイムテーブル ※coming soon

当日の食

（BossaNovaMarket） ブラジルコーヒー、粗挽きソーセージ

（カレー屋en） スパイスカレー

（逸品イーツ） カキフライ、カレーコロッケ、ホタテフライ、エビフライ、快感餃子(辛い餃子)

（LA ROULOTTE） ガレット、クレープ、ドリンク

（hanawine） 厳選したナチュラルワイン

開催概要

イベント名：広島じゃズPresents Riverじゃズ横丁 開催日時：2026年5月23日（土）11:30～18:30 会場：RiverDo!フィールド ひろしまゲートパーク横の川辺 入場料：無料 主催：広島ホームテレビ 後援：一般社団法人広島県観光連盟（HIT）、RiverDo!川辺コンソーシアム 問合先：Riverじゃズ実行委員会 電話：082-221-7116（平日10:00～17:00）

アクセス

所在地： 広島県広島市中区基町14 URL：https://www.river-do.how/