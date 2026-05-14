【5月23日開催】広島じゃズPresents Riverじゃズ横丁 第6回｜オープンジャムセッション＆ワインイベント
広島ホームテレビ（本社：広島県広島市中区白島北町19-2）は、2026年5月23日（土）、RiverDo!フィールド ひろしまにて音楽イベント「広島じゃズPresents Riverじゃズ横丁」第6回を開催します。https://www.home-tv.co.jp/home/hiroshimajazz/riverjazz.html
詳しい情報は、下記のSNSアカウントでも確認できます。 X（旧Twitter）：https://x.com/hiroshima_jazz Instagram：https://www.instagram.com/hiroshimapeacejazz/
音で繋がるリバ横ジャムセッションも開催！
次回のRiverじゃズ横丁も、豪華アーティストによる生演奏をお届けします。 さらに今回は、広島じゃズ実行委員長・大林武司のトリオがホストを務めるオープンジャムセッションも開催します。 選りすぐりのフードに加え、人気ワイン店「hanawine」によるワインイベントも同時開催し、厳選したナチュラルワインをお楽しみいただけます。 川と音と食が心地よく交わる特別なひとときを、ぜひRiverじゃズ横丁でお楽しみください。
当日の音
出演者
杉野クリステルカルテット
◆メンバー 杉野クリステル（Tenor Saxophone）、神村斉之（Guitar）、山本優一郎（Bass）、山口圭一（Drums）
Plic Ploc Latin Association
◆メンバー 住田卓也（Bass）、ヨシダキネ（Sax）、Alvar Castillo（Piano）
榎貞雄・中野力デュオ
◆メンバー 榎貞雄（Key.）、中野力（Bass）
大林武司トリオ（リバ横ジャムホストバンド）
◆メンバー 大林武司（Piano）、広目亮（Bass）、中村雄二郎（Drums）
タイムテーブル ※coming soon
当日の食
（BossaNovaMarket） ブラジルコーヒー、粗挽きソーセージ
（カレー屋en） スパイスカレー
（逸品イーツ） カキフライ、カレーコロッケ、ホタテフライ、エビフライ、快感餃子(辛い餃子)
（LA ROULOTTE） ガレット、クレープ、ドリンク
（hanawine） 厳選したナチュラルワイン
開催概要
イベント名：広島じゃズPresents Riverじゃズ横丁 開催日時：2026年5月23日（土）11:30～18:30 会場：RiverDo!フィールド ひろしまゲートパーク横の川辺 入場料：無料 主催：広島ホームテレビ 後援：一般社団法人広島県観光連盟（HIT）、RiverDo!川辺コンソーシアム 問合先：Riverじゃズ実行委員会 電話：082-221-7116（平日10:00～17:00）
アクセス
所在地： 広島県広島市中区基町14 URL：https://www.river-do.how/