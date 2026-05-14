株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「月刊Pianoプレミアム 極上のピアノ2026春夏号」を、2026年5月25日に発売いたします。

弾きごたえのある華やかなアレンジで、ヒット曲・懐かしの名曲・クラシック・洋楽などバラエティー豊かな選曲で全20 曲を収載したピアノ上級者向けの楽譜集です。 今号では、西村由紀江さんのデビュー40周年を記念し、過去の楽譜集から「夢を追いかけて ～薫のテーマ～」を掲載しています。また、練習の合間に読んでほしい「ひとやすみコラム：ストリートピアノの流儀 ～はじめての一歩～」を新たに収録。実際にストリートピアノを楽しむ方への取材をもとに、挑戦してみたいけれど一歩が踏み出せない方の背中をそっと押す内容となっています。 「アレンジってこんなに面白い！」のコーナーでは、「もしもモーツァルトが『ラ・カンパネラ』を書いたら…」というユニークな企画を掲載。誰もが憧れる「ラ・カンパネラ」が、モーツァルト風アレンジで新たな魅力を放ちます。さらに、「オクラホマミキサー」では「癒し風」と「シティ・ポップ風」の2種類のアレンジを収載し、アレンジによる表現の違いをお楽しみいただけます。そのほか、大好評のPressoさんによるアレンジコーナーなど、今号も幅広いジャンルの楽曲レパートリーとこだわりのアレンジでお届けします。 程良いサイズでコンサート、発表会、ラウンジなど、幅広くご活用いただけるオールラウンド楽譜集です。ぜひこの機会に手に取ってみてください♪ 【収載曲】 ＜今だから弾きたい上級アレンジ＞ ・lulu./Mrs. GREEN APPLE *TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期 オープニングテーマ ・好きすぎて滅！/M!LK ・Five/嵐 ・豊臣兄弟！/木村 秀彬 *大河ドラマ「豊臣兄弟！」メインテーマ ＜昭和100年を超えて―昭和・平成・令和へつなぐ名曲―＞ ・上を向いて歩こう/坂本 九 ・魅せられて/ジュディ・オング ・レイニーブルー/紱永 英明 ・TOMORROW/岡本 真夜 ・世界に一つだけの花/SMAP ・Monster/嵐 ・GOOD DAY/Mrs. GREEN APPLE ＜編集部の“弾（聴）いてほしい1曲”＞ ・Your Song/エルトン・ジョン ＜とっておきの“魅せ”曲セレクト＞ ・Tokimeki/Vaundy ・チャルダッシュ/V.モンティ ＜Pressoアレンジで奏でる＞ ・RIDE ON TIME/山下 達郎 ・Ironside/クインシー・ジョーンズ ＜アレンジってこんなに面白い！＞ ・もしもモーツァルトが「ラ・カンパネラ」を書いたら… ～二つのアプローチで楽しむアレンジ～ [2種類のアレンジで楽しんでみよう！] ・オクラホマミキサー ～癒しアレンジ風～ ・オクラホマミキサー ～シティ・ポップ風～ ＜西村由紀江 40周年アニバーサリー記念！ 贅沢ピアノアレンジ＞ ・夢を追いかけて ～薫のテーマ～/西村 由紀江 -全20曲-

【商品詳細】

月刊Pianoプレミアム 極上のピアノ2026春夏号

定価：1,870円(10％税込) 仕様：A4変型判縦/104ページ 発売日：2026年5月25日 ISBN：978-4-636-12584-9 商品コード：GTP01102983 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102983

【「極上のピアノ」シリーズ 好評発売中】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817312123

月刊Pianoプレミアム 極上のピアノ2025-2026秋冬号

定価：1,870円(10％税込) 仕様：A4変型判縦/108ページ ISBN：978-4-636-12309-8 商品コード：GTP01102690 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102690

月刊Pianoプレミアム 極上のピアノ2025春夏号

定価：1,870円(10％税込) 仕様：A4変型判縦/112ページ ISBN：978-4-636-12070-7 商品コード：GTP01102431 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102431

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【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp) 問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP