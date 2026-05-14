東京海上ダイレクト、アプリに安全運転をサポートする注意地点の表示機能を追加

東京海上ダイレクト損害保険株式会社

東京海上ダイレクト損害保険株式会社（本社：東京都新宿区、取締役社長：堀江 哲朗、以下「東京海上ダイレクト」）は、ご契約者向けアプリ(※1)に「運転注意地点」および「子ども注意地点」を地図上で確認できる機能を追加しました。(※2)

本機能は、東京海上スマートモビリティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：原田秀美、以下「東京海上スマートモビリティ」）の「AI交通事故発生リスク分析」のデータと小学生の事故削減を目指すWebサービス「もしかもマップ」（https://www.sdw.e-design.net/moshikamo/project/）のデータをアプリに連携することで実現しています。

アプリ画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

「運転注意地点」は、東京海上スマートモビリティの「AI交通事故発生リスク分析」によって予測された、事故リスクがある地点のデータを活用しています。アプリ上では、地点ごとのリスクの度合いを★1から★3で表示し、事故傾向や注意すべきポイントもあわせて確認できます。なお、東京海上スマートモビリティが「AI交通事故発生リスク分析」のデータを個人のお客さま向けに公開・提供するのは今回が初めてです。

「子ども注意地点」は、東京海上ダイレクトが提供する「もしかもマップ」のデータをもとに、親子が投稿した見通しの悪い道や幅の狭い道など、子どもが事故にあいやすい場所を地図上で可視化しています。特に、小学1年生は「魔の7歳」と呼ばれ、5月から6月にかけて歩行中の交通事故死者・重傷者数が増加する傾向(※3)があります。「もしかもマップ」は、社会課題である子どもの事故防止に寄与する取り組みです。

背景

東京海上ダイレクトは「事故時の安心だけでなく、事故のない世界そのものを、お客さまと共創する。」というミッションを掲げ、2021年よりアプリを通じた安全運転支援サービスを提供してまいりました。今回の新機能により、お客さまは運転を振り返る際、運転スコアとあわせて、周辺の注意地点も地図上で確認できるようになりました。これにより、日々の安全運転意識のさらなる向上を支援します。

新機能の特徴

・「運転注意地点」の表示

東京海上スマートモビリティの「AI交通事故発生リスク分析」は、実際の事故データや、交差点・道路の交通量などのデータを組み合わせて作成しています。これにより、事故が多発している地点だけでなく、潜在的な事故リスクがある地点も予測しています。アプリ上では、地点ごとのリスクの度合いを★1から★3で表示し、事故傾向や注意すべきポイントもあわせて確認できます。

また、警察庁の事故オープンデータ（2019年～2023年）に基づき、実際に発生した事故件数も表示します。

アプリ画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。・「子ども注意地点」の表示

「もしかもマップ」とは、親子が自宅周辺や通学路などを点検し、危険だと感じた地点にピンを立ててユーザー間で共有することで、子どもの事故を減らすことを目的とした東京海上ダイレクトが展開するWebサービスです。アプリ上では、「もしかもマップ」で投稿された危険地点のピンや見通しの悪い道、幅の狭い道など、危険理由を確認できます。

アプリ画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ご契約者向けアプリ

https://www.e-design.net/ande/merit/safedrive/ (https://www.e-design.net/ande/merit/safedrive/)

東京海上ダイレクトのご契約者向けのスマートフォンアプリです。

事故トラブルのご連絡や契約内容の確認だけでなく、毎日の運転もサポートします。

特長１. 事故やトラブル時の連絡がカンタン・便利

事故やトラブルの際は、アプリからいつでも連絡が可能です。待ち時間なしで、最短3分で受付が完了します。緊急時はお電話での連絡も選択できます。

特長２. 運転のスコアリングと注意地点の表示で毎日の安全運転をサポート

急ブレーキなどの運転挙動をスコア化。毎日の運転を振り返ることで、安全運転を意識したカーライフを後押しします。また、「事故にあわないために気をつけたい運転のポイント」を配信しています。高得点の運転スコアや安全運転への意識で、ハート（ポイント）が貯まります(※4)。さらに、「運転注意地点」「子ども注意地点」を表示させることで、お客さまは運転の振り返り時に、よく使う道路の危険箇所を把握することができるようになりました。

特長３. 安全運転でスイーツやドリンクがもらえる

運転スコアや安全運転への意識で貯まった(※4)ハート（ポイント）は、スイーツやドリンクなどと交換できます。店頭での二次元バーコード提示や店頭端末でのチケット発券をすることで、受け取れます。

アプリ ダウンロードURL

App Store（iOS）

https://apps.apple.com/jp/app/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88/id6593661832

Google Play（Android）

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.edesign.ande2&pli=1 (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.edesign.ande2&pli=1)

(※1) 総合自動車保険&e（アンディー）ご契約者向けのアプリとなります。

(※2) 本日以降、一部のお客さまより順次提供を開始してまいります。

(※3) 出典：「令和7年版交通安全白書」（内閣府）内、「歩行中の発生月別交通事故死者・重傷者数（令和2年～6年の合計） 」（https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r07kou_haku/pdf/gaiyo.pdf）

(※4) ハート（ポイント）獲得には、2週間以内の運転登録が必要です。ハート獲得できるのは、1日1記録です。

東京海上ダイレクト

会社名： 東京海上ダイレクト損害保険株式会社

代表： 取締役社長 堀江 哲朗

本社： 〒163-1413 東京都新宿区西新宿3-20-2

Webサイト： https://www.e-design.net/

設立： 2009年1月26日

事業内容： 損害保険業

東京海上ダイレクトは、お客さまから選ばれてきた東京海上グループの安心を、簡単かつリーズナブルにお届けするネット自動車保険を提供しています。

「事故時の安心だけでなく、事故のない世界そのものを、お客さまと共創する。」をミッションに掲げ、東京海上グループの持つ実績やネットワークを活用した事故対応サービスの充実と、安全運転をサポートするアプリの提供や自治体・企業と事故削減に向けた共創に取り組んでいます。