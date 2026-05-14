一般社団法人日本フレスコボール協会が、公認地域クラブの福岡フレスコボールクラブによる『福津の海でフレスコボール！親子で体験会♪』の開催を発表しました。本イベントは、2026年6月27日（土）に福岡県福津市の福間海岸で行われます。







会場となる福間海岸は「九州の湘南」とも呼ばれ、ウミガメが産卵に訪れるほど自然豊かな環境で知られています。干潮時には砂浜が空を反射する「かがみの海」としても親しまれ、過去のフレスコボール大会でも全国の選手から支持を集めた場所とされています。





フレスコボールは1945年にブラジルで発祥したビーチスポーツです。最大の特徴は、対戦ではなく2人が協力してラリーを続ける採点競技である点で、「思いやりのスポーツ」とも称されています。

イベント担当の長もえか氏は、自然の中で親子が体を動かしながら、相手を思いやってラリーをつなぐ楽しさを体験してほしいと述べています。



同協会はフレスコボールを「コミュニケーションデザインスポーツ」と位置づけ、全国的な普及活動を進めています。7月には宮崎県で「フレスコボールキリシマカップ2026」の開催が予定されており、今回の体験会が新たな競技参加のきっかけとなることが期待されます。









「福津の海でフレスコボール！親子で体験会♪」の概要

・イベント名： 福津の海でフレスコボール！親子で体験会♪

・開催日時： 2026年6月27日（土）10:00～12:00

・開催場所： 福間海岸（福岡県福津市）

・参加申込フォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOTjBhJ4saRbX0hx1_TD-yswv_dQhq1hGGUtFJ2cDNtafblg/viewform

・主な特徴：

・ブラジル発祥の採点競技「フレスコボール」を親子で体験可能。

・小学4年生以上の子供とその保護者が対象。

・参加費はひと家族1,000円。

・同海岸での初開催につき、先着6家族限定。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。