電気自動車充電インフラ市場は2035年に5263億4000万米ドル到達見込み、CAGR15.12％で加速する世界的EVシフト主導インフラ成長市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

電気自動車充電インフラ市場は2035年に5263億4000万米ドル到達見込み、CAGR15.12％で加速する世界的EVシフト主導インフラ成長市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース