電気自動車充電インフラ市場は2035年に5263億4000万米ドル到達見込み、CAGR15.12％で加速する世界的EVシフト主導インフラ成長市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
電気自動車充電インフラ市場は、2025年の1,287億5,000万米ドルから2035年には5,263億4,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）15.12％という高成長が期待されています。脱炭素政策の加速、EV販売台数の急増、そして各国政府によるインフラ投資拡大が市場成長を力強く支えています。特に中国、アメリカ、欧州主要国ではEV充電ネットワークの整備競争が激化しており、都市部だけでなく高速道路や地方エリアにも急速充電設備の設置が進んでいます。EVユーザーの利便性向上が、今後の市場競争における重要な差別化要因となっています。
政府主導の補助金政策がEV充電インフラ投資を世界規模で後押し
各国政府による大型補助金政策と規制強化は、電気自動車充電インフラ市場の成長を決定づける最大の推進力となっています。アメリカでは「超党派インフラ法」に基づき、NEVIおよびCFIプログラムを通じて2030年までに50万基の充電器設置を目標としており、すでに20万基以上が導入されています。一方、欧州では「Fit for 55」政策やAFIR規制が高速道路沿線への高出力充電器設置を義務化し、民間企業による投資参入を加速させています。こうした政策はEV購入者の不安を軽減するだけでなく、エネルギー転換政策とも連動しているため、長期的な市場拡大を支える基盤となっています。
【 無料サンプル 】
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日本市場で電気自動車充電インフラへの投資価値が急上昇する理由
日本における電気自動車充電インフラ市場への注目度は急速に高まっています。経済産業省によると、日本政府は2035年までに新車販売を電動車100％へ移行する目標を掲げており、全国のEV充電器設置拡大が急務となっています。現在、日本国内の公共充電設備数は約3万基規模ですが、EV普及加速に対応するためには今後さらに大規模な増設が必要とされています。特にマンション向け普通充電設備、高速道路向け急速充電器、商業施設連携型充電サービスなど、新たな収益モデルが拡大しています。また、日本はCHAdeMO技術を主導してきた背景があり、V2G技術やスマートグリッド分野でも国際競争力を有しています。再生可能エネルギーとの統合によるエネルギーマネジメント需要も高まり、国内外企業にとって大きな成長機会となっています。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd.
● ChargePoint, Inc.
● Leviton Manufacturing Co., Inc.
● Blink Charging Co.
● Tesla Inc.
● Webasto Group
● bp pulse (Bp p.l.c.)
● Eaton Corporation plc
● Schneider Electric
● Siemens
● その他の主要なプレイヤー
CCS規格の拡大が次電気自動車充電インフラ市場の競争構造を大きく変化
コネクタ規格別では、2025年に複合充電システム（CCS）セグメントが市場を主導しています。CCSはACおよびDC両方の充電方式に対応できる高い柔軟性を持ち、設置スペース削減や高速充電対応能力が評価されています。特に欧州と北米ではCCS規格が標準化されつつあり、多くの自動車メーカーが採用を進めています。さらに、PLC（電力線通信）を活用した高度な通信技術により、スマート充電やエネルギー管理との連携も強化されています。これにより、単なる充電インフラではなく、エネルギー管理プラットフォームとしての役割も拡大しています。今後は自動運転車や商用EV市場の拡大によって、CCS対応設備への需要がさらに増加すると見込まれています。
政府主導の補助金政策がEV充電インフラ投資を世界規模で後押し
各国政府による大型補助金政策と規制強化は、電気自動車充電インフラ市場の成長を決定づける最大の推進力となっています。アメリカでは「超党派インフラ法」に基づき、NEVIおよびCFIプログラムを通じて2030年までに50万基の充電器設置を目標としており、すでに20万基以上が導入されています。一方、欧州では「Fit for 55」政策やAFIR規制が高速道路沿線への高出力充電器設置を義務化し、民間企業による投資参入を加速させています。こうした政策はEV購入者の不安を軽減するだけでなく、エネルギー転換政策とも連動しているため、長期的な市場拡大を支える基盤となっています。
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日本市場で電気自動車充電インフラへの投資価値が急上昇する理由
日本における電気自動車充電インフラ市場への注目度は急速に高まっています。経済産業省によると、日本政府は2035年までに新車販売を電動車100％へ移行する目標を掲げており、全国のEV充電器設置拡大が急務となっています。現在、日本国内の公共充電設備数は約3万基規模ですが、EV普及加速に対応するためには今後さらに大規模な増設が必要とされています。特にマンション向け普通充電設備、高速道路向け急速充電器、商業施設連携型充電サービスなど、新たな収益モデルが拡大しています。また、日本はCHAdeMO技術を主導してきた背景があり、V2G技術やスマートグリッド分野でも国際競争力を有しています。再生可能エネルギーとの統合によるエネルギーマネジメント需要も高まり、国内外企業にとって大きな成長機会となっています。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd.
● ChargePoint, Inc.
● Leviton Manufacturing Co., Inc.
● Blink Charging Co.
● Tesla Inc.
● Webasto Group
● bp pulse (Bp p.l.c.)
● Eaton Corporation plc
● Schneider Electric
● Siemens
● その他の主要なプレイヤー
CCS規格の拡大が次電気自動車充電インフラ市場の競争構造を大きく変化
コネクタ規格別では、2025年に複合充電システム（CCS）セグメントが市場を主導しています。CCSはACおよびDC両方の充電方式に対応できる高い柔軟性を持ち、設置スペース削減や高速充電対応能力が評価されています。特に欧州と北米ではCCS規格が標準化されつつあり、多くの自動車メーカーが採用を進めています。さらに、PLC（電力線通信）を活用した高度な通信技術により、スマート充電やエネルギー管理との連携も強化されています。これにより、単なる充電インフラではなく、エネルギー管理プラットフォームとしての役割も拡大しています。今後は自動運転車や商用EV市場の拡大によって、CCS対応設備への需要がさらに増加すると見込まれています。