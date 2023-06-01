『アタックZERO』新TVCM

「＃洗濯愛してる会」松坂桃李さん、杉野遥亮さんが

長友佑都選手と一緒にサッカー練習！

汗だくになるもアタックZERO液体史上最高峰消臭で

爽やかに3人で「ブラボー！！」さく裂！？

「洗濯愛してる旅 長友選手」篇 ５月11日（月）より全国でオンエア開始

インタビューでは「最高だったこと」や「新たにゼロから始めたいこと」を発表！

『アタックZERO』新TVCM「洗濯愛してる旅 長友選手」篇より

花王株式会社は、衣料用洗剤『アタックZERO（ゼロ）』ブランドの新TVCMとして、洗たく好きな社会人サークル「＃洗濯愛してる会」メンバーの松坂桃李さん、杉野遥亮さんに加えて、プロサッカー選手の長友佑都選手が出演する「洗濯愛してる旅 長友選手」篇（15秒・30秒）を、2026年5月11日（月）から全国でオンエアいたします。

■新TVCMについて

『アタックZERO』では、洗たく好きな社会人サークル「＃洗濯愛してる会」のメンバーたちが、普段から『アタックZERO』を使用しているさまざまな職業の方々に洗たく事情を取材し、当事者の視点・言葉で実感を語っていただく「洗濯愛してる旅」シリーズを展開しています。

今回の最新作では、「＃洗濯愛してる会」の「トーリくん」こと松坂桃李さん、「スギノ」こと杉野遥亮さんが、プロサッカー選手の長友佑都選手の元を訪問。豊富な運動量でピッチ上を走り回る“汗かき役”の長友選手と一緒にトレーニングをして汗をかきながら、実際に『アタックZERO』で洗たくしている日本代表ユニフォームの汗・ニオイ事情について、実感・本音を伺うシーンが描かれます。

撮影当日に初めてフィールドで顔を合わせて、すぐさま意気投合した3人の真剣かつ楽しそうな練習風景、長友選手が「2人ともセンスがある」と評した松坂さんと杉野さんのボールタッチ、みんなで『アタックZERO』を掲げて「ブラボー！！」と雄たけびを上げるシーンなど、見どころ満載の新TVCMにご注目ください。

■CMストーリー

「洗濯愛してる旅 長友選手」篇（30秒）

「#洗濯愛してる旅」というキーワードとともに、顔だけ実写のトーリくんとスギノが日本代表のユニフォームを着て登場。千葉県にあるサッカー日本代表の練習拠点「高円宮記念JFA夢フィールド」にバスで向かいます。

トレーニングウエアに着替えてフィールドに立ち、長友選手を迎え入れるトーリくんとスギノ。「お願いします！」と握手を交わし、サッカーの練習が始まります。ポールやラダー（はしごの形をした器具）を使ったトレーニング、マーカーコーンを使ったドリブル、パス回し、シュート練習で汗をかく3人。真剣でありながら、楽しげな表情で臨む姿に、「めっちゃ汗ダクになるっすね」（スギノ）、「試合中汗のニオイが気になることってあります？」（トーリくん）、「そういや...ないっすね」（長友選手）と3人の会話する声が重なります。

練習を終え、芝生に座って談笑する3人。「代表のユニフォームってアタックZEROで洗たくしてるんですよ」というトーリくんの言葉に、長友選手が「へぇ～」と反応し、スギノが「最高峰消臭（アタックZERO液体史上）だから汗のニオイもしっかり落ちる！」とアピールします。ライン沿いをオーバーラップしてセンタリングを上げる長友選手のカットに続いて、「世界レベルの汗かき役なんで助かります！」とうれしそうな長友選手。3人一緒に『アタックZERO』を掲げて、「ブラボー！！」と声を合わせます。

「汗臭ゼロへ。」というメッセージとともに、洗い上がりできれいになった長友選手のウエアを嗅いで、爽やかな表情をする3人。最後は「サッカー日本代表愛用」というテロップ表示とともに、顔だけ実写のトーリくんとスギノが日本代表のユニフォームを着て、「サッカー日本代表も、アタックZERO！」とアピールするカットで締めくくられます。

■撮影エピソード

◇サッカー日本代表の聖地・JFA夢フィールドでロケ撮影

撮影はサッカー日本代表などの練習拠点として知られる千葉県の「高円宮記念JFA夢フィールド」で行われました。今回は主に、サッカーのトレーニング風景を撮影するということで、まずは準備運動を兼ねて、松坂さんと杉野さんがきれいに整備された天然芝のグラウンドに登場。ポールやマーカーコーン、ラダーを使った基礎的なトレーニングから、パス回し、オフェンスとディフェンスに分かれて1対2、パスからのシュートといった実践的なトレーニングまで、長友選手と行う全6種目の練習メニューを一つ一つ丁寧に事前にチェックしました。

◇ボールを足から手に持ち替えて長友選手の新たな才能が開花！？

松坂さん、杉野さんの元に長友選手が合流し、にこやかに初対面のあいさつを交わすと、セッティングを待つ間、さっそく3人での談笑が始まりました。お互いに軽くボールを蹴りながら「サッカーの経験はありますか？」と質問した長友選手に対して、松坂さんと杉野さんは「ほぼ学校の体育の授業でしかやったことがありません」「幼稚園の頃に少しだけ」と回答。学生時代は共にバスケットボール部だったことを明かすと、そこからバスケ漫画やアニメの話題で盛り上がり、いつの間にか全員ボールを手に持ち替えてパス回しが始まりました。その際、松坂さんと杉野さんを驚かせたのが、長友選手が披露したジャンプシュートです。「膝を使って打つイメージ」という松坂さんの助言をすぐさま実践に生かす運動能力とセンスに、経験者の2人も驚がくの表情を浮かべていました。

◇初心者にもサッカーの楽しさを伝えた抜群のコーチング

所属チームでもムードメーカーを務める、長友選手の明るいキャラクターが垣間見えたトレーニングのシーン。長友選手は「そこダッシュ！」「慌てない、慌てない！」「はい、もう一丁！」と常に大きな声を出して、慣れない動きに四苦八苦する松坂さんと杉野さんを鼓舞していました。フィジカルの強化やボールを使った細やかな技術指導もさることながら、相手と心を通わせて、目標に向かって頑張る力や行動を引き出すコーチングも超一流の長友選手。体力的にはキツそうでも、終始真剣かつ楽しげな表情で取り組んでいたサッカー初心者の2人に、「サッカーってこんなに楽しかったんだ」「こんな感じだったら幼稚園で離脱しなかったかも（笑）」と言わしめていました。

◇松坂さんと杉野さんがドリブル対決！ 真剣勝負の結末は…

マーカーコーンを使ったドリブル練習のシーンでは、松坂さんと杉野さんによるドリブル対決が実現しました。行きはマーカーコーンの間をジグザグに進み、帰りは真っすぐスタート地点に戻ってくるというルールですが、直前に杉野さんと長友選手の間で、「帰りはボールを持ってくるんですか？」「もちろん！」「手で？」「いや、足で！」という愉快なやりとりがあり、松坂さんが吹き出してしまうひと幕も。それでも初戦は杉野さんが辛勝し、松坂さんがジャンプ3回の罰ゲームを受けていました。ところが、2戦目は2人ともドリブルが上達し、松坂さんが勝利して結果は1勝1敗の引き分けに終わりました。

◇長友選手の集中力を乱した（？）守護神・杉野さんの威圧感

松坂さんが出したパスを長友選手がシュートするシーン。わずかにクロスバーの上を越えた1本目に続き、正面に飛んできた2本目も見事キャッチしたゴールキーパー役の杉野さんを見て、長友選手が「身長が高いから結構“圧”があるんだよなぁ」とつぶやく場面がありました。また、休憩中は長友選手のパスを受けて、松坂さんと杉野さんがシュートに挑戦。「力加減が難しい」「よっしゃ、キーパーの逆を突いた」「うわっ、惜しい！」などと一喜一憂しながらゴールを狙い、「『アタックZERO』のCMでこんなに動いたのは初めてかも」「そうですね」と無邪気に笑い合っていました。

◇ヘリコプターの飛行音をかき消す魂の雄たけび「ブラボー！！」

3人一緒に『アタックZERO』を掲げて、「ブラボー！！」と声をそろえて叫ぶシーンでは、一発目のテストの後、監督から「“ブラボー”のニュアンスをご本人からレクチャーしてもらいましょう」という提案がありました。すかさず長友選手が「大丈夫！バッチリです！」とゴーサインを出したものの、本番が始まるタイミングで近くからヘリコプターの音が聞こえてきて、一度中断することに。通常なら音が小さくなるまで待って再開するところですが、長友選手が「みんなの声で消そう！消してみせますから！」と進言。その直後、ヘリコプターの飛行音をかき消す「ブラボー！！」の雄たけびがさく裂すると、文句なしのベストショットに盛大な拍手が湧き起こりました。

■松坂桃李さん、杉野遥亮さん、長友佑都選手インタビュー

――CM撮影の感想を教えてください。

【松坂さん】：長友さんに直接教えてもらえる機会なんてなかなかないので、めちゃくちゃ楽しかったです。サッカーは小学生以来なので、もちろん難しいなと思いましたが、サッカーってこんなに楽しいんだと思わせてもらえたことがすごくうれしかったです。

【杉野さん】：僕は幼稚園の頃にサッカーをリタイアしちゃったんですけど…。

【長友選手】：幼稚園？ 結構早めですね（笑）。

【杉野さん】：あの時にこういう感じだったらすごく楽しかっただろうなと思いました。長友さんも松坂さんも優しくて、周りに怒る人もいなかったので、それが自分に合っていたのかもしれません。

【長友選手】：チームワークが初めて会った感覚じゃなかったというか。3人の絆みたいなものができた気がして、2人とも教えたらすぐに上達するし、サッカーの才能、センスがあるなと思いました。

【松坂さん】：長友さんの教え方が抜群にうまいんです。

【長友選手】：杉野くんは途中ちょっとバテて膝をついていた姿を見かけたので、大丈夫かなとちょっとだけ心配でしたが、本当に楽しかったです。

――杉野さんはゴールキーパー役で、長友選手のシュートを受けるシーンもありました。

【杉野さん】：ダメですね。「あのボールは入るのかな？入んないだろうな…」と思って見送ったら、普通に入っていましたし、距離感とかが全然分からなくて難しかったです。あと、ボールが普通に怖いという。

【松坂さん】：手を引っこめていたよね（笑）。

【長友選手】：バスケットボールをされていたと聞いたので、そういう手の動きは得意なのかなと。しかも身長が大きくて威圧感もあって、ゴールキーパーっぽいなと思って。でも、取れるボールも全部手を引いていたから、結構ビビりだったんですね（笑）。

【杉野さん】：いやー、難しかったです。でも、貴重な経験でした。

――「アタックZERO液体史上 最高峰消臭」というメッセージにちなんで、最近「最高だな」と思った

エピソードを教えてください。

【杉野さん】：好きなアニメを、最終回まで見られたことが最高でした。号泣しました。

【松坂さん】：天気が良い日に、家族で海に行けたことです。

【長友選手】：海に行ったんですか？ はやっ！

【松坂さん】：入ってはいなくて、海辺で遊ぶみたいな。開放的な感じで最高でした。

【長友選手】：それは気持ちいいですね。僕もやっぱり家族といる時間が一番いいですね。

【松坂さん】：その時間は最高ですよね。

【長友選手】：子どもが4人とも男の子なのでうるさいんですけど、外に出ている時はプレッシャーとかいろいろなものを背負って戦っているので、家に帰ると癒やされるみたいな。

【松坂さん】：そうですよね。帰ってくる場所があるというか。

【長友選手】：そうそう。家族との時間はもう常に最高ですね。特にサッカーを教えている時とか、子どもと一緒にサッカーをしている時間は幸せを感じます。

【松坂さん】：めちゃくちゃいい時間でしょうね。

――「汗臭ゼロへ※」にちなんで、新たにゼロから始めてみたいことを教えてください。

※すべてのニオイを防ぐわけではありません

【杉野さん】：番組の企画でスキューバダイビングの免許を取ったんですけど、まだ一回もできていないのでやってみたいです。

【松坂さん】：僕はバイオリンかピアノです。なぜかというと、役でバイオリニストとピアニストをやったことがありまして。その時に指導の方からたくさん教えてもらったんですけど、作品が終わった途端もうやらなくなって、ちょっともったいないなと思っている自分がいるんです。しっかりきっかけをもらったんだったら、ちゃんと自分で楽しめるぐらいのところまで行きたいなと常に思っています。

【長友選手】：想像しただけでかっこいいもの。似合い過ぎでしょう。ねぇ？

【杉野さん】：はい、お似合いです（笑）。

【松坂さん】：あとは、長友さんに今回サッカーの楽しさを教えていただいたので、サッカーもいいなと思いました。サッカー仲間がいて、一緒にやれたら楽しいだろうなと。

【長友選手】：それはうれしいです。逆に、僕は2人がバスケットボールをしていたと聞いて、撮影中に少し教えてもらったので、バスケをやってみたいです。

【松坂さん】：素人の僕が「こんな感じですよ」と伝えたら、すぐにマスターして。勘がすご過ぎます。

【長友選手】：膝を使う、というアドバイスを受ける前と後で、自分でも分かるぐらい明らかに違ったんですよ。

【松坂さん】：2点目から全然違いましたから。

【長友選手】：あれでスリーポイントとか決めたら、気持ちいいだろうなと。

【松坂さん】：気持ちいいですね。

――初めて一人で洗たくをした時に困ったことなど、洗たくにまつわるエピソードを教えてください。

【松坂さん】：初めての一人暮らしで、初めて洗たく機を回す時はちょっと緊張しました。洗剤と柔軟剤の入れる場所を間違えちゃって、「え、どうしよう…」みたいな。あと、洗たく機（の洗たく槽）自体を洗うのも初めてだったので、「どのスイッチを押せば、洗たく機（の洗たく槽）自体の洗たくになるんだろう…」みたいなこともありました。今は家族の洗たく物で、よく洗たく機を回すので大丈夫です（笑）。

【長友選手】：息子が4人ともサッカーをやっていて、全員汗だくで帰ってくるので、ニオイが取れなくならないように、なるべく早く洗たくするようにしています。4人分だから、洗たく物の量もすごいんですよ。

【松坂さん】：2回は絶対回しますよね。

【長友選手】：そうですね。1回じゃ無理です。

【杉野さん】：1日に2回ですか？

【長友選手】：もちろん。汗だくの洗たく物は置いておけないので！

【杉野さん】：僕も最初の頃は洗剤を入れる時、どれぐらいの量かを選ぶのが難しかったです。

【長友選手】：たしかに、柔軟剤を含めると、どのくらいの量を入れるとか難しいですよね。

【杉野さん】：はい。でも、今は（アタックZEROのワンハンドプッシュで）簡単になったので、とてもありがたいです。

■新TVCM概要

タイトル：「洗濯愛してる旅 長友選手」篇（15秒・30秒）

出演 ：松坂桃李、杉野遥亮、長友佑都

放映日：2026年5月11日（月）

放映エリア：全国

CM本編URL：

「洗濯愛してる旅 長友選手」篇 15秒

http://youtube.com/watch?v=2Dip0li8pMo

「洗濯愛してる旅 長友選手」篇 30秒

http://youtube.com/watch?v=m1NPzaEOOiA

メイキングインタビュー：http://youtube.com/watch?v=pJ-poTeOZOw

■商品概要

衣類から洗たく槽まで、アタックZERO液体史上 最高峰の消臭

洗たく槽のメンテフリー*1

·いつもの洗たくで洗たく槽のメンテナンス*1まで

·糸くずフィルターのヌメリ除去*2

·「高い洗浄力」と「環境へのやさしさ」の両立をめざした洗浄成分“バイオIOS”を配合

·衣類のバイオフィルム*3除去

·洗たく槽の除菌*4・防カビ*5

·次世代消臭テクノロジー“抗菌*5＋（プラス）*6”

·抗ウイルス*7（衣類に付着したウイルスを減らす）

·すすぎ1回でもOK

·蛍光剤無配合*8

·本体容器に100％再生プラスチック（PET）*9を採用

*1 除菌・防カビ効果によるもの。すべての菌・カビに効果があるわけではありません

*2 使用期間1ヵ月以上

*3 菌が作り出す多糖汚れ

*4 すべての菌を除菌するわけではありません。洗たく環境下で、繰り返し洗浄後の菌数を評価。カビは除去できません

*5 すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません

*6 抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御

*7 すべてのウイルスを減少させるわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証

*8 設備が蛍光剤配合洗剤と共用のため、微量の蛍光剤が検出されることがあります

*9 着色剤、ラベルフィルム、ポンプ、およびキャップは除く