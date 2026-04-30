毎日の外出を、もっと快適に。 popomiの「晴雨兼用日傘」が新登場
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、「晴雨兼用日傘」を発売いたしました。本商品は、軽やかな使い心地と高い機能性を兼ね備え、日差しや突然の雨から日常の外出をやさしくサポートするアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348223/images/bodyimage1】
【毎日持ち歩きたくなる、軽やかな使い心地】
日差しが強くなる季節や、急な天候の変化に備えて持ち歩きたい日傘。しかし、「重くて持ち運びが負担になる」と感じることも少なくありません。
popomiの日傘は、約139gの超軽量設計（※一部モデル）で、バッグに入れても負担になりにくく、毎日の外出にも取り入れやすい仕様です。軽さだけでなく、開閉のしやすさや扱いやすさにも配慮し、日常の中でストレスなく使えるよう設計されています。
【晴れの日も、雨の日も。1本で対応できる安心感】
本商品は、晴雨兼用仕様。高密度に織り上げた300Tポンジー生地を採用し、なめらかな手触りと軽やかさを両立しています。細い糸を高密度で織り上げることで、しなやかで折りたたみやすく、日常使いに適した素材です。突然の天候変化にも対応できる撥水性を備え、日差し対策から雨の日まで、さまざまなシーンで活躍します。さらに、軽量でありながら耐久性や防風性にも配慮し、安心して長く使える設計です。
【日常に寄り添うデザインと選べるスタイル】
デザインは、やさしい色合いと落ち着いたパターンを中心に展開。日常のコーディネートにもなじみやすく、幅広いシーンでお使いいただけます。
また、超軽量タイプと自動開閉タイプの2種類をご用意。使用シーンや好みに合わせて選べる点も特長です。毎日の外出に、機能性だけでなく“使いやすさ”と“選ぶ楽しさ”をプラスします。
■商品概要
商品名：晴雨兼用日傘 Premium UV Umbrella
サイズ：
・直径 約90cm
・高さ 約47cm（フレンチリボン／ハートブリーズ／デイジーブーケ）
・高さ 約52cm（ダブルライン／アプリコットベージュ／ホワイト×アプリコットベージュ）
素材：
・傘生地：300Tポンジー（超軽量生地）
・傘骨：アルミニウム合金およびガラス繊維（グラスファイバー）
重量：
・約139g（フレンチリボン／ハートブリーズ／デイジーブーケ）
・約216g（自動開閉タイプ：ダブルライン／アプリコットベージュ／ホワイト×アプリコットベージュ）
カラー：全6種展開
（フレンチリボン／ハートブリーズ／デイジーブーケ／ダブルライン／アプリコットベージュ／ホワイト×アプリコットベージュ）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/parasol-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348223/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348223/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348223/images/bodyimage1】
【毎日持ち歩きたくなる、軽やかな使い心地】
日差しが強くなる季節や、急な天候の変化に備えて持ち歩きたい日傘。しかし、「重くて持ち運びが負担になる」と感じることも少なくありません。
popomiの日傘は、約139gの超軽量設計（※一部モデル）で、バッグに入れても負担になりにくく、毎日の外出にも取り入れやすい仕様です。軽さだけでなく、開閉のしやすさや扱いやすさにも配慮し、日常の中でストレスなく使えるよう設計されています。
【晴れの日も、雨の日も。1本で対応できる安心感】
本商品は、晴雨兼用仕様。高密度に織り上げた300Tポンジー生地を採用し、なめらかな手触りと軽やかさを両立しています。細い糸を高密度で織り上げることで、しなやかで折りたたみやすく、日常使いに適した素材です。突然の天候変化にも対応できる撥水性を備え、日差し対策から雨の日まで、さまざまなシーンで活躍します。さらに、軽量でありながら耐久性や防風性にも配慮し、安心して長く使える設計です。
【日常に寄り添うデザインと選べるスタイル】
デザインは、やさしい色合いと落ち着いたパターンを中心に展開。日常のコーディネートにもなじみやすく、幅広いシーンでお使いいただけます。
また、超軽量タイプと自動開閉タイプの2種類をご用意。使用シーンや好みに合わせて選べる点も特長です。毎日の外出に、機能性だけでなく“使いやすさ”と“選ぶ楽しさ”をプラスします。
■商品概要
商品名：晴雨兼用日傘 Premium UV Umbrella
サイズ：
・直径 約90cm
・高さ 約47cm（フレンチリボン／ハートブリーズ／デイジーブーケ）
・高さ 約52cm（ダブルライン／アプリコットベージュ／ホワイト×アプリコットベージュ）
素材：
・傘生地：300Tポンジー（超軽量生地）
・傘骨：アルミニウム合金およびガラス繊維（グラスファイバー）
重量：
・約139g（フレンチリボン／ハートブリーズ／デイジーブーケ）
・約216g（自動開閉タイプ：ダブルライン／アプリコットベージュ／ホワイト×アプリコットベージュ）
カラー：全6種展開
（フレンチリボン／ハートブリーズ／デイジーブーケ／ダブルライン／アプリコットベージュ／ホワイト×アプリコットベージュ）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/parasol-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348223/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348223/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
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