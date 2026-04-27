「東京パークガーデンアワード」とは、都立公園を舞台に約1年間にわたって開催される、ガーデンコンテストです。 この度、コンテストをより深く知っていただくためのスペシャルイベント「ガーデンフェスティバル」を都立夢の島公園にて5月4日（月・祝）に開催いたします。 デザイナー本人から制作秘話が聞ける「ガーデンツアー」や、泥だんご遊びのように種を詰め込む「たねダンゴ®作り」、江東区育ちのラベンダーなどを使った匂い袋「サシェ作り」など、子どもから大人まで楽しめるプログラムが盛りだくさん。おしゃれなキッチンカーや花苗の移動販売車も登場します。 ゴールデンウィークのひととき、豊かな緑に包まれた夢の島公園へぜひお越しください！

■開催日時 ※小雨決行・荒天中止

2026年5月4日（月・祝） 10:00～16:00

中止・変更等が発生する場合は、下記公式媒体にてお知らせいたします。 【ホームページ】 ・夢の島公園公式HP： https://www.yumenoshima.jp/park ・夢の島熱帯植物館公式HP： https://www.yumenoshima.jp/botanicalhall 【Instagram】 https://www.instagram.com/yumenoshimatropicalgreenhouse/ 【X(旧Twitter)】 https://x.com/yumenetsu

■会場

都立夢の島公園（東京都江東区） グリーンパーク ガーデン制作エリア（夢の島熱帯植物館そば）

■参加費

無料

■プログラム内容

１．ガーデンツアー （自由観覧）： 10:15～11:30 ／ 13:15～14:50 ２．たねダンゴ®作り （当日受付）： 10:00～ ※材料がなくなり次第終了 ３．サシェ（匂い袋）作り（当日受付）： 10:00～ ※材料がなくなり次第終了 ★ お楽しみ特典 ★ 当日アンケートにご回答いただいた方に、オリジナルレジャーシートや、フォトブックをプレゼントいたします！

画像左から、松田さん、茂木さん、横田さん、河野さん、本田さん。 書類審査を通過し、昨年12月から約1年間、夢の島のガーデン制作・メンテナンスを行っています。

その他、クロワッサンサンド、バナナスムージー、お団子、抹茶ラテ、クレープなどのキッチンカーもやってきます。 ガーデンを眺めながら美味しい時間をお楽しみいただけます。 ※イベント詳細はチラシも併せてご参照ください。 ※都合により内容は変更となる場合がございます。

東京パークガーデンアワードとは

都立公園を舞台に、１年にわたり開催される「東京パークガーデンアワード」。 宿根草等を活用した「持続可能なロングライフ・ローメンテナンス」をテーマとしたガーデンコンテストです。デザインはもとより、植物や土壌の高度な知識が求められ、今までのものとは一線を画すコンテストです。 アワードを通じてサステナブルガーデンの制作、普及をあとおしします。 ＊ロングライフ・ローメンテナンスなガーデン：丈夫で長生な宿根草や球根植物を中心に、季節ごとの植え替えをせずに、主に植えっぱなしの宿根草が、異なる季節に開花する花壇。

東京パークガーデンアワード公式HP

公式HPでは、第1回代々木公園、第2回神代植物公園、第3回砧公園の詳細や、フォトレポートでコンテストガーデンの移り変わりもご覧いただけます。

東京パークガーデンアワードに関するお問い合わせはこちら

https://www.tokyo-park.or.jp/special/kadan/

公益財団法人東京都公園協会 公園事業部 事業開発課 TEL：03-3232-3028（平日のみ）

都立夢の島公園について

夢の島公園は、アメニス夢の島グループの管理公園です。 夢の島公園のお問合せは下記にお願いいたします。 公式HP：https://www.yumenoshima.jp/index.html 夢の島公園管理事務所： 03-3522-0281

【所在地】 江東区夢の島一、二丁目 【アクセス】 東京メトロ有楽町線(Y24)・JR京葉線・りんかい線 「新木場」下車 徒歩7分 東京メトロ東西線「東陽町」(T14)から 都バス（東陽町-新木場、東陽町-若洲海浜公園）「夢の島」下車 ※駐車場の混雑が予想されます。イベント当日はなるべく公共交通機関のご利用をお願いいたします。

主催：東京都 協力：アメニス夢の島グループ、公益財団法人東京都公園協会