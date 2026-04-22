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6ポケットは過去のもの？3人に１人は『10ポケット』相当
祖父母・親戚・友人…令和の赤ちゃん1人に多くの応援が届く時代
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、妊娠中〜5歳未満のお子さまがいる方1,103名を対象に「出産祝いと高単価ベビー用品の購入実態」を調査しました。
かつてマーケティング用語として広まった「6ポケット」(＝パパ・ママ・両家の祖父母の6者が子ども1人に消費する構造)。今回の調査によると、「6ポケット」に加え、現在は、「両家おじ・おば」、「その他親戚」、「友人・知人」を含む、『10ポケット』相当が実態であることがわかりました。
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調査結果の数値は、小数第二位以下を切り捨て、小数第一位までを表示しています。構成比の合計が100％にならない場合があります。
TOPIC１●赤ちゃんの3人に１人は『10ポケット』相当 出産祝いの合計額、約7割が「10万円以上」
妊娠中を除く940名を対象に、第一子の出産祝い(現金・金券)を贈ってくれた相手について聞いたところ、家族の枠を超えた幅広い層から祝福が届いていることがわかりました。
なお、第一子の出産祝い(現金・金券)をもらった経験のある923名を対象に、その合計額を聞いたところ、「10万円以上」と回答した人が69.0%でした。
『10ポケット』相当は、以下をカウントしています。
・パパ・ママ自身(2)・両家祖父母(4)・その他の親戚(最低1)・母方のおじおば(最低１)・父方のおじおば(最低1)・友人・知人(最低1)
TOPIC２●チャイルドシート・ベビーカー購入者の4人に1人は「祖父母」が購入
高単価ベビー用品4カテゴリについて、購入時に「主に支払った人(購入前の場合はお支払い予定の人)」を聞いたところ、チャイルドシートでは27.2%、ベビーカーでは25.2%が「祖父母」と回答しました。
4カテゴリの中では比較的手ごろな価格のアイテムが多い抱っこひもでは、祖父母の関与率は12.6％にとどまっており、高単価になるほど祖父母の関与度合いが高まる傾向が見られます。
TOPIC３●高単価ベビー用品4品いずれも母方祖父母の購入関与率が上回る傾向 里帰り出産などが影響か
TOPIC2の「祖父母」を母方・父方で比較したところ、調査対象の全4カテゴリで、母方祖父母が、父方祖父母を上回る結果となりました。
今回の4カテゴリはいずれも産後まもなく使い始めるため、里帰り出産の時期と購入タイミングが重なることで、母方祖父母が購入に関与しやすい環境が生まれているのではないか、と考えられます。
【調査概要】
調査対象 ：妊娠中〜5歳未満のお子さまがいる方（回答者の約99%が女性）
有効回答数：1,103名
調査時期 ：2025年12月2日〜2026年1月5日
調査方法 ：WEB調査
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@jp.combi-group.com
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、妊娠中〜5歳未満のお子さまがいる方1,103名を対象に「出産祝いと高単価ベビー用品の購入実態」を調査しました。
かつてマーケティング用語として広まった「6ポケット」(＝パパ・ママ・両家の祖父母の6者が子ども1人に消費する構造)。今回の調査によると、「6ポケット」に加え、現在は、「両家おじ・おば」、「その他親戚」、「友人・知人」を含む、『10ポケット』相当が実態であることがわかりました。
調査結果の数値は、小数第二位以下を切り捨て、小数第一位までを表示しています。構成比の合計が100％にならない場合があります。
TOPIC１●赤ちゃんの3人に１人は『10ポケット』相当 出産祝いの合計額、約7割が「10万円以上」
妊娠中を除く940名を対象に、第一子の出産祝い(現金・金券)を贈ってくれた相手について聞いたところ、家族の枠を超えた幅広い層から祝福が届いていることがわかりました。
なお、第一子の出産祝い(現金・金券)をもらった経験のある923名を対象に、その合計額を聞いたところ、「10万円以上」と回答した人が69.0%でした。
『10ポケット』相当は、以下をカウントしています。
・パパ・ママ自身(2)・両家祖父母(4)・その他の親戚(最低1)・母方のおじおば(最低１)・父方のおじおば(最低1)・友人・知人(最低1)
TOPIC２●チャイルドシート・ベビーカー購入者の4人に1人は「祖父母」が購入
高単価ベビー用品4カテゴリについて、購入時に「主に支払った人(購入前の場合はお支払い予定の人)」を聞いたところ、チャイルドシートでは27.2%、ベビーカーでは25.2%が「祖父母」と回答しました。
4カテゴリの中では比較的手ごろな価格のアイテムが多い抱っこひもでは、祖父母の関与率は12.6％にとどまっており、高単価になるほど祖父母の関与度合いが高まる傾向が見られます。
TOPIC３●高単価ベビー用品4品いずれも母方祖父母の購入関与率が上回る傾向 里帰り出産などが影響か
TOPIC2の「祖父母」を母方・父方で比較したところ、調査対象の全4カテゴリで、母方祖父母が、父方祖父母を上回る結果となりました。
今回の4カテゴリはいずれも産後まもなく使い始めるため、里帰り出産の時期と購入タイミングが重なることで、母方祖父母が購入に関与しやすい環境が生まれているのではないか、と考えられます。
【調査概要】
調査対象 ：妊娠中〜5歳未満のお子さまがいる方（回答者の約99%が女性）
有効回答数：1,103名
調査時期 ：2025年12月2日〜2026年1月5日
調査方法 ：WEB調査
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@jp.combi-group.com