6ポケットは過去のもの？3人に１人は『10ポケット』相当

妊娠中を除く940名を対象に、第一子の出産祝い(現金・金券)を贈ってくれた相手について聞いたところ、家族の枠を超えた幅広い層から祝福が届いていることがわかりました。なお、第一子の出産祝い(現金・金券)をもらった経験のある923名を対象に、その合計額を聞いたところ、「10万円以上」と回答した人が69.0%でした。『10ポケット』相当は、以下をカウントしています。・パパ・ママ自身(2)・両家祖父母(4)・その他の親戚(最低1)・母方のおじおば(最低１)・父方のおじおば(最低1)・友人・知人(最低1)