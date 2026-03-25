パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、リネージュ2M 推奨パソコンを2026年3月25日（水）から販売いたします。

■ リネージュ2M について

・新時代の3Dグラフィック技術で贈る次世代オープンワールドRPG！ 映画のようなファンタジー世界・モバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールド・1万人以上が集まり繰り広げられる、大規模バトル・プレイスタイルに合わせて楽しめる、制約のない多様なクラス・NCクロスプラットフォーム「PURPLE」を利用することでPCでもプレイ可能に！このアデン大陸で刻まれるクロニクル神であるアインハザードの祝福を受けた“あなた”の冒険が、いま始まる。

◇ リネージュ2M 推奨パソコン 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/lineage2m.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260325_1&utm_content=nonpay

◇ リネージュ2M 公式サイト

https://lineage2m.ncsoft.jp/

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R789-265F-TKX-L2M販売価格：404,800円※キーボード・マウス・モニタは別売りですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1217069&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260325_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F / インテル® Z890 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源

製品名：LEVEL-15FX166-i7-RKPX-L2M販売価格：249,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1217070&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260325_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX / インテル® HM770 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU / 15型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房 ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp