°ÂÁ´°Â¿´¤Î¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í¤¬¿©¤¤¤·¤óË·¡¦ÎÁÍý¹¥¤¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÅ¹¤ØÆó½½»Í¸®Å¹¤¬3·î27Æü¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¥ªー¥×¥ó
À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í¡ÊËÜÉô¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§Âç¸«±ÑÌÀ¡¢°Ê²¼¡¢¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æó½½»Í¸®Å¹¤ò¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°9»þ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ²Ì¡¢Á¯µû¡¢ÀºÆù¡¢¥Ç¥ê¥«¤Î³ÆÇä¾ì¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á¯3ÉôÌç¤Ï¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢È¬É´²°¡¢µû²°¡¢Æù²°¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¡¢¤µ¤é¤ËÄ´Ã£ÊýË¡¤ÈÄó¶¡ÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥ê¥«¤Ç¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Á¯ÅÙ¤ÎÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤òÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë²Á³Ê¤È¤Ï¡¢°ÂÃÍ´¶¤Î¤¢¤ëÇä¾ì¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Á³ÊÀßÄê¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥àÄÄÎó¤äÂç·¿POP¤ò³èÍÑ¤·¡¢Çä¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤ªÇãÆÀ´¶¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Î¥×¥í¤È¤·¤ÆÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤Ç¤ÏÄ´Íý¤¬Æñ¤·¤¤¾¦ÉÊ¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¹¥¤¤ÎÊý¤ä¡¢¸Â¤é¤ì¤¿²È·×¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤Êý¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£²Á³Ê°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²È·×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Å¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µ¡¡Í×¡Û
¡¦¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¥ªー¥×¥óÆü»þ¡§3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°9»þ～¡¦Å¹ÊÞ¡§¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í Æó½½»Í¸®Å¹¡Ê¢©063-0803 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÆó½½»Í¸®3¾ò1ÃúÌÜ2-30¡Ë
¡Ú³ÆÉôÌç¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¢£ÇÀ»º¡¡¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¥è¥Ò¥³¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Çä¾ì¤Ë¤¢¤ë½Ü¤Î´°½Ï²Ì¼Â¤È¤³¤À¤ï¤êÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Å¹Æâ¤Ç¼êºî¤ê¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¿·¤¿¤ËÅêÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÇÀ»º¤ÎÇä¾ì¤Î²ÌÊª¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥±ー¥¤ä¥¿¥ë¥È¡¢¥×¥ê¥ó¤ä¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Ï¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í¤ÎµíÆý¤ò»È¤Ã¤ÆÅ¹Æâ¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÆ»Æâ12Å¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¹ç°÷¤µ¤ó¤«¤é¤â¡ÖÂ¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É°Õ³°¤È¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Û¤É¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ¬É´²°¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤òÆó½½»Í¸®Å¹¤Ë¿·µ¬¤ÇÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌîºÚ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿·Á¯¡×¤È¡Ö¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯»Ô¾ìÇã¤¤¤Ë¤è¤ë¡ÖÄ«¶¥¤ê¡¦ÃëÄÄÎó¡×¤Î°µÅÝÅª¤ÊÁ¯ÅÙ¤È¡¢°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ü¥ê¥åー¥àÄÄÎó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿å»º¡¡Æó½½»Í¸®Å¹¤Ç¤ÏÁ¯µû¤ÎÂÐÌÌÈÎÇä¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤¬¶á¤¤¤³¤È¤«¤éËèÄ«»Ô¾ì¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿Á¯µû30µû¼ï¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ¬¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢»°Ëç¤ª¤í¤·¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÅ·¸õ¤Ë¤è¤êµû¼ï¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¡¤Þ¤¿Æó½½»Í¸®Å¹¤Ç¤¢¤é¤¿¤Ë¥Õ¥é¥¤¥äー¤òÆ³Æþ¤·¡¢¡Öµû²°¤Î¥Õ¥é¥¤¡×¤âÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á¯µû¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤Êµû¤ò¡¢Å¹ÊÞ¤Ç°áÉÕ¤±¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¤Ë¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥ï¤Ã¤È¤·¤¿¿È¤Î¿©´¶¤Èµû¤Î»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£µû¤Î¥Õ¥é¥¤¤Ïº£¸å¡¢Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥°¥í¤ÎÈÎÇä¶¯²½¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ð¥Á¤Þ¤°¤í¤Î´õ¾¯Éô°Ì¥Ï¥é¥â¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖËÜµ¤¤Î¥Þ¥°¥íÐ§¡×¤òÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤°¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÉÊÂ·¤¨¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÜ»º¡¡¡Ö¤ªÆù²°¤µ¤ó¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤òÐ§¡¢¼÷»Ê¡¢¥µ¥é¥À¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤Ë¤Ï¥È¥â¥µ¥ó¥«¥¯¤È¸À¤ï¤ì¤ë1Æ¬¤«¤é2～3¥¥í¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Éô°Ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¿È¤À¤¬¤Û¤É¤è¤¯¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤¯¡¢»ÝÌ£¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ð§¤â¥µ¥é¥À¤â³Æ¾¦ÉÊ¤ÏËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ÏÂç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÏ°è°ìÈÖ¤Î¾ÆÆùÇä¾ì¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ µí¥¿¥ó¡¢¥·¥ÞÄ²¤Ê¤É¤ªÆù¹¥¤¤¬Áª¤ÖÆâÂ¡Æù¤«¤é ¡¢¹õÌÓÏÂµí¡¦¹ñ»ºµí¤Þ¤Ç¤ò½¸¹çÅ¸³«¤· ¡¢ÃÏ°è°ìÈÖ¤Î¾ÆÆùÇä¤ê¾ì¤ò¾ïÀß¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥ê¥«¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤´¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥ó¥É¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¡×¡¢¡Ö¤«¤ÄÐ§¡×¤Ê¤É¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í～¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤ò¼ç¼´¤Ë¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ä¥ª¥à¤½¤Ð¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·Ì¾Êª¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Å¹ÊÞ¤ÎÅ´ÈÄ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡Ö¥â¥À¥ó¾Æ¤¡×¡Ö¹Åç¾Æ¤¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ÇÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤éÆüÃæ¤Î¼ûÍ×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Î¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£