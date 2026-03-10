一般財団法人民主音楽協会（MIN-ON）は、ガーナ共和国発・世界を魅了するポピュラー音楽“ハイライフ”の新星バンド「サントロフィ」を招聘し、2026年6月に『サントロフィ ジャパン・ツアー 2026』を開催いたします。

■ 世界的ムーブメントを牽引するガーナの“国民音楽”

ハイライフとは、西アフリカの伝統音楽と、西洋のブラス・バンドやギター音楽が融合して生まれたガーナのポピュラー音楽です。歌詞には生きていく知恵やメッセージが込められており、1957年の独立時にはエンクルマ大統領が“国民音楽”として宣言した歴史を持ちます。サントロフィは、この伝統的なハイライフに現代的なポリリズミックなビートやアフロビートを取り入れたサウンドで、欧州を中心に大ブレイク中です。2019年にフィンランドで開催された国際音楽見本市「WOMEX」で大絶賛を浴び、現在もヨーロッパ ・ツアーを成功させるなど、世界的な注目を集めています。

■ 「思わず踊りだしたくなる！」圧倒的なピースフル空間

バンド名である「サントロフィ」は、大切にすれば国に平和と安穏がもたらされるという、ガーナの神話に登場する四つの翼を持つ希少な鳥に由来します。その名の通り、彼らのステージは力強いブラスサウンドとノリノリのビートにあふれ、前回の2024年日本公演でも「一緒に踊りだしたくなる」「参加者も含めてみんなで作りあげる舞台が素敵」といった熱狂的な反響が多数寄せられました。躍動するエネルギーとガーナらしい色彩のステージで、心躍る音楽体験をお届けします。

公 演 概 要

【公演名称】 サントロフィ ジャパン・ツアー 2026 ～ガーナ・ポップスの超新星が再来日！～【主 催】 一般財団法人民主音楽協会(MIN-ON)【後 援】 駐日ガーナ共和国大使館【日 程】 2026年6月11日（木）～6月25日（木）【公演回数】 全国9都市（9会場）【料 金】 \6,500ほか【予定曲目】 Alewa(Black & White)、Africa、Kwaa kwaa、Cocoase、他

サントロフィ（Santrofi）

ガーナの首都アクラを拠点とする、新世代の大所帯バンド。リーダーでベーシストのエマニュエル・オフォリをはじめ、アフリカの有名音楽家のバックを務めてきた高い演奏力を持つ実力派メンバーが集結している。70年代のオールド・スタイルのギター・ハイライフから、最新のアフロビートまで多彩なスタイルをレパートリーに取り入れ、歴史あるハイライフを若い世代や世界へ発信することを使命として活動している。

公演スケジュール

2026年3月現在※諸般の事情により、日程・会場等が変更になる場合がございます。

