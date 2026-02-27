こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アクサ生命、『ユニット・リンク』シリーズへ新特約を追加し保障機能を強化 「３大疾病保険料払込免除特約（25）」と「３大疾病一時金特約（25）」の発売、取扱年齢範囲の拡大、運用関係費の引き下げを実施
アクサ生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：安渕 聖司）は、お客さまの多様なニーズに応え、ライフプランに基づく保障と長期資産形成をサポートする変額保険『ユニット・リンク』※1および『ユニット・リンク介護プラス』※2に付加できる保険料払込免除特約『ワイドケア』※3のラインナップを拡充し、2026年3月23日より「３大疾病保険料払込免除特約（25）」を発売します。あわせて、拡充した「３大疾病保険料払込免除特約（25）」と同じ保障範囲にて一時金をお支払いする「３大疾病一時金特約（25）」を発売します。さらに、同日から『ユニット・リンク』の取扱年齢範囲の拡大し、2026年4月1日から『ユニット・リンク』シリーズ※4の運用関係費を引き下げます。
※1 正式名称：ユニット・リンク保険（有期型）
※2 正式名称：ユニット・リンク介護保険（終身移行型）
※3 正式名称：３大疾病保険料払込免除特約、７大疾病保険料払込免除特約、３大疾病保険料払込免除特約（25）および ３大疾病保険料払込免除特約（一時金付）、３大疾病保険料払込免除特約（一時金付）は、『ユニット・リンク年金』のみ付加可能）
※4 ユニット・リンク、ユニット・リンク介護プラス、ユニット・リンク定期、ユニット・リンク長期入院一時金プラス、 ユニット・リンク年金の総称
１．「３大疾病保険料払込免除特約（25）」の発売
アクサ生命は『ユニット・リンク』・『ユニット・リンク介護プラス』などに付加できる『ワイドケア』として、３大疾病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）に罹患し所定の状態となった場合に保険料の払込みを免除する「３大疾病保険料払込免除特約」を発売しており、大変ご好評いただいております。（2026年1月末時点で累計販売件数60万件超）。
今般、お客さまの多様なニーズにお応えするため、従来の３大疾病に加えて、上皮内新生物・脳血管疾患・心疾患に罹患し、所定の状態となった場合にも保険料の払込みを免除する「３大疾病保険料払込免除特約（25）」を発売します。
２．業界初※5「３大疾病一時金特約（25）」の発売
３大疾病に罹患したときに保険料が払込免除となり将来に向けた保障と資産形成を安心して継続できるとともに、その治療費や生活費等にも備えられる保障へのご要望にもお応えするべく、「３大疾病一時金特約（25）」を発売します。
より幅広い３大疾病に備えることができる「３大疾病保険料免除特約（25）」と保障内容を同じとすることで、分かりやすく、かつ、手厚い保障を実現しました。変額保険（平準払）に付加できる3大疾病の一時金を保障する特約は、業界初となります。
保険料の払込免除事由または保険金の支払事由には所定の要件があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
なお、『ワイドケア』には「７大疾病保険料払込免除特約」もございます。
※5 変額保険（平準払）に付加できる3大疾病の一時金を保障する特約として業界初（一般社団法人生命保険協会加盟 41 社の 2026 年1月末現在の各ホームページにおける商品情報ページによるアクサ生命調べ）
３．取扱年齢範囲の拡大
多くのお客さまに死亡保障と資産形成をご準備いただけるよう、『ユニット・リンク』の契約年齢および保険期間満了年齢の上限を拡大します。日本が超高齢社会を迎え、平均余命が長くなる中で、30〜40代を中心とした世帯中核層だけでなく高齢層のお客さまの老後の保障と資産形成に向けたニーズにお応えするため、『ユニット・リンク』の契約年齢の上限を従来の70歳から75歳に拡大します。あわせて、満了年齢の上限を従来の80歳満了から85歳満了まで拡大します。これにより、より多くのお客さまに『ユニット・リンク』にご加入いただきやすくなりました。
４．運用関係費の引き下げ
資産形成機能の向上のため、一部の特別勘定における投資信託の変更、委託会社の変更、運用関係費の引き下げを実施します。
https://digitalpr.jp/table_img/2230/129363/129363_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2230/129363/129363_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2230/129363/129363_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2230/129363/129363_web_4.png
新しい投資信託であるアクサ・グローバル・ボンドの実質的な投資判断は、副投資マネージャーのコルチェスター・グローバル・インベスターズ・リミテッドが担います。同社は1999年設立のグローバル債券および通貨戦略に特化した独立系の資産運用会社で、世界中の機関投資家向けに約290億米ドルの資産を運用しています。また同社は次のような賞を受賞し、海外で評価されています。
・CAMRADATAアワード：2019年、2021年、2023年に「グローバル政府債券（USD）」部門で受賞
・2023年に英金融メディアCitywireからアセット・マネジメント・アワード受賞（中東部門）
当投資信託で採用するグローバル債券戦略は、2000年10月に運用開始された25年以上のトラックレコードを持ち、かつ、ベンチマークリターンを上回ってきました（2025年12月末時点）。
アクサ生命は、生命保険の２大機能である「保障機能」と「長期資産形成機能」を両立させた『ユニット・リンク』シリーズを提供しています。2009年1月の『ユニット・リンク』の発売以来、シリーズのラインナップを拡充しており、2019年9月には介護・認知症に備えることができる『ユニット・リンク介護プラス』、2021年10月には合理的な保険料で死亡保障が準備できる『ユニット・リンク定期』※6、2022年9月には長期入院による収入減少に備えることができる『ユニット・リンク長期入院一時金プラス』※7、2024年8月にはセカンドライフのための資産形成をサポートする『ユニット・リンク年金』※8など、時代のニーズに合わせた商品ラインナップを拡充してきました。シリーズ5商品の累計販売件数は230万件を超えています（2026年1月末時点）。
今後も、アクサ生命は「Customer first（お客さま第一）」を経営の根幹に置き、「保障と資産形成の再定義」の価値の提供を通じて、お客さまのライフプランに寄り添い、豊かで幸せな人生と、より良い未来づくりのサポートに取り組んでいきます。
※6 正式名称：ユニット・リンク保険（定期型）
※7 正式名称：継続入院収入支援ユニット・リンク定期保険
※8 正式名称：ユニット・リンク個人年金保険
【添付資料】
1. 商品概要（『ユニット・リンク保険（有期型）』の場合）
（1）商品しくみ図
（2）保障内容・主な取り扱い
https://digitalpr.jp/table_img/2230/129363/129363_web_5.png
契約年齢
0歳〜75歳
保険期間
50歳/55歳/60歳/65歳/70歳/75歳/80歳/85歳満了
10年/15年/20年/25年/30年満了
（3）３大疾病保険料払込免除特約（25）および３大疾病一時金特約（25）の概要
＜３大疾病保険料払込免除特約（25）＞
以下の保険料の払込免除事由に該当した場合に、以後の保険料の払込を免除します。
https://digitalpr.jp/table_img/2230/129363/129363_web_6.png
＜３大疾病一時金特約（25）＞
以下の支払事由に該当した場合に、３大疾病一時金を支払います。
https://digitalpr.jp/table_img/2230/129363/129363_web_7.png
*1 上皮内新生物を含みます。保障の開始（責任開始日）から90日以内に診断確定された場合は保険料の払込を免除しません。
*2 保険料払込免除事由について、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
*3 上皮内新生物を含みます。保障の開始（責任開始日）から90日以内に診断確定された場合は一時金を支払いません。
*4 支払事由について、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
保険金のお支払いなどにはアクサ生命所定の条件があります。詳しくは、「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
【保険料例】
ご契約例…ユニット・リンク保険（有期型）、保険期間・保険料払込期間：65歳満了、
基本保険金額：1,000万円、３大疾病保険料払込免除特約（25）付加、３大疾病一時金特約（25）付加：一時金額100万円、口座月払保険料
（4）ファンド
ご契約時に、保険料を繰入れる1つまたは複数の特別勘定をお選びいただきます。複数の特別勘定をお選びいただく場合は、各特別勘定への保険料の繰入割合を指定することができます。繰入割合の指定は、1%単位で行うことができます。繰入割合は、保険料払込期間中であれば、ご契約後も変更することができます。
※各特別勘定の詳細については、「特別勘定のしおり」をご覧ください。
2. 本プレスリリースに記載の商品をご契約いただくにあたり、特にご注意いただきたい事項
ご契約者が損失を被ることがあります（投資リスクについて）
この保険は積立金額、払いもどし金額および満期保険金額などが特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）するしくみの変額保険です。
特別勘定資産の運用には、資産配分リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替リスク、派生商品取引のリスクなどがあります。これらのリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
ご契約を解約した場合の払いもどし金額や満期保険金額などが払込保険料総額を下回る場合があります。（払いもどし金額および満期保険金額に最低保証はありません。）
特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、アクサ生命または第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
詳しくは「特別勘定のしおり」をご覧ください。
お客さまにご負担いただく費用*1があります
この保険にかかる費用には、ご契約の締結・維持、死亡保障などにかかる費用および特別勘定の運用にかかる費用があります。
払込保険料からご契約の締結・維持などに必要な費用を控除した金額を特別勘定に繰り入れます。したがって、払込保険料の全額が特別勘定で運用されるものではありません。
特別勘定に繰り入れた後に、死亡保障などに必要な費用や運用関係費を特別勘定資産から定期的に控除します。
ご契約の締結・維持、死亡保障などに必要な費用については、被保険者の年齢・性別などにより異なるため、具体的な金額や上限額を表示することができません。
10年未満は解約・減額・払済保険への変更時に費用*1がかかります
解約日*2における保険料払込年月数*3が10年未満の場合に、積立金額から解約控除額が差し引かれます。
解約控除額は、基本保険金額に対し、保険料払込年月数*3により計算した額となります。
特に早期に解約された場合は、解約控除額が大きくなり、払いもどし金はまったくない場合もあります。
解約控除額は保険料払込年月数*3、契約年齢、保険期間などによって異なり、具体的な金額を表示することができません。
保険料払込年月数*3が10年未満の場合に各種払済保険などへの変更などをされる場合にも解約控除がかかります。特に早期に変更を行った場合は、解約控除額が大きくなり、変更のお取り扱いができない場合もあります。
基本保険金額を減額されたときは、減額分は解約されたものとしてお取り扱いしますので、減額部分にも解約控除がかかります。
*1 費用に関しては、次ページをご覧ください。
*2 減額日も含みます。
*3 年払の場合は、月払保険料として特別勘定に繰り入れた年月数となります。
お申込みに際しては、「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を十分にお読みいただき、投資リスクやご負担いただく諸費用などの内容についてご理解・ご了解ください。
【費用について】
・ユニット・リンク保険（有期型）／ユニット・リンク介護保険（終身移行型）
※ユニット・リンク介護保険（終身移行型）は第1保険期間中
・ユニット・リンク保険（定期型）
・継続入院収入支援ユニット・リンク定期保険
・ユニット・リンク個人年金保険
年金支払開始日の前日までにかかる費用（以下の各費用の合計額をご負担いただきます。）
・ユニット・リンク保険（有期型）／ユニット・リンク介護保険（終身移行型）／ユニット・リンク保険（定期型）／継続入院収入支援ユニット・リンク定期保険／ユニット・リンク個人年金保険
※ユニット・リンク介護保険（終身移行型）は第1保険期間中
ユニット・リンク個人年金保険は年金支払開始日の前日まで
（ユニット・リンク個人年金保険では解約、ユニット・リンク払済年金への変更時にかかる費用）
・ユニット・リンク保険（有期型）／ユニット・リンク介護保険（終身移行型）／ユニット・リンク保険（定期型）／継続入院収入支援ユニット・リンク定期保険
※ユニット・リンク介護保険（終身移行型）は第1保険期間中
・ユニット・リンク個人年金保険
・ユニット・リンク保険（有期型）／ユニット・リンク介護保険（終身移行型）／ユニット・リンク保険（定期型）／継続入院収入支援ユニット・リンク定期保険／ユニット・リンク個人年金保険
※ユニット・リンク介護保険（終身移行型）は第1保険期間中
（ユニット・リンク個人年金保険では主契約、年金払特約（06）、年金払移行特約による年金支払期間中にかかる費用）
・ユニット・リンク保険（有期型）／ユニット・リンク介護保険（終身移行型）／ユニット・リンク保険（定期型）／継続入院収入支援ユニット・リンク定期保険／ユニット・リンク個人年金保険
アクサ生命について
アクサ生命はアクサのメンバーカンパニーとして1994年に設立されました。アクサが世界で培ってきた知識と経験を活かし、315万人のお客さまから571万件のご契約をお引き受けしています。1934年の日本団体生命創業以来築いてきた全国511の商工会議所、民間企業、官公庁とのパートナーシップを通じて、死亡保障や医療・がん保障、年金、資産形成などの幅広い商品、企業福利の増進やライフマネジメント(R)（人生を経営する）*に関するアドバイスをお届けしています。2024年度には、2,496億円の保険金や年金、給付金等をお支払いしています。
*ライフマネジメント(R)はアクサ生命保険株式会社の登録商標です。
アクサグループについて
アクサは世界50の国と地域で154,000人の従業員を擁し、9,500万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく2024年の売上は1,103億ユーロ、アンダーライング・アーニングスは80億ユーロ、2024年12月31日時点における運用資産総額は8,790億ユーロにのぼります。アクサはユーロネクスト・パリのコンパートメントAに上場しており、アクサの米国預託株式はOTC QXプラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）やFTSE4GOODなどの国際的な主要SRIインデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。
*アクサグループの数値は2024年1月〜12月の業績です。
本件に関するお問合わせ先
本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします：
アクサ生命保険株式会社
コミュニケーション・ブランド ＆ サステナビリティ
電話：03-6737-7140
関連リンク
アクサ生命保険株式会社
https://www.axa.co.jp
