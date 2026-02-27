アクサ生命、『ユニット・リンク』シリーズへ新特約を追加し保障機能を強化 「３大疾病保険料払込免除特約（25）」と「３大疾病一時金特約（25）」の発売、取扱年齢範囲の拡大、運用関係費の引き下げを実施









保険料の払込免除事由または保険金の支払事由には所定の要件があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。



なお、『ワイドケア』には「７大疾病保険料払込免除特約」もございます。



保険料の払込免除事由または保険金の支払事由には所定の要件があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、『ワイドケア』には「７大疾病保険料払込免除特約」もございます。











２．業界初※5「３大疾病一時金特約（25）」の発売３大疾病に罹患したときに保険料が払込免除となり将来に向けた保障と資産形成を安心して継続できるとともに、その治療費や生活費等にも備えられる保障へのご要望にもお応えするべく、「３大疾病一時金特約（25）」を発売します。より幅広い３大疾病に備えることができる「３大疾病保険料免除特約（25）」と保障内容を同じとすることで、分かりやすく、かつ、手厚い保障を実現しました。変額保険（平準払）に付加できる3大疾病の一時金を保障する特約は、業界初となります。※5 変額保険（平準払）に付加できる3大疾病の一時金を保障する特約として業界初（一般社団法人生命保険協会加盟 41 社の 2026 年1月末現在の各ホームページにおける商品情報ページによるアクサ生命調べ）３．取扱年齢範囲の拡大多くのお客さまに死亡保障と資産形成をご準備いただけるよう、『ユニット・リンク』の契約年齢および保険期間満了年齢の上限を拡大します。日本が超高齢社会を迎え、平均余命が長くなる中で、30〜40代を中心とした世帯中核層だけでなく高齢層のお客さまの老後の保障と資産形成に向けたニーズにお応えするため、『ユニット・リンク』の契約年齢の上限を従来の70歳から75歳に拡大します。あわせて、満了年齢の上限を従来の80歳満了から85歳満了まで拡大します。これにより、より多くのお客さまに『ユニット・リンク』にご加入いただきやすくなりました。４．運用関係費の引き下げ